年改每月少領兩三萬 全教產籲退休師訴願

（中央社記者許秩維台北11日電）全教產今天表示，公教年金改革後，退休教師平均每月少領新台幣2、3萬元，呼籲退休教師收到退休所得重算處分書後，在30天內提訴願，否則等同接受處分內容。

全國教育產業總工會今天發布新聞稿表示，公教年金改革退休所得重算處分書今天開始寄發，提醒退休老師正視自身的損失，把握30天的時效提起訴願，不要讓自己的權益流失，而全教產已正式委任律師，將協助會員提起訴訟以確保權益。

全國教育產業總工會秘書長劉亞平受訪時表示，公教人員年金改革案通過後，教師的退休金大受影響，以年資30年的退休老師為例，原本每個月約可領新台幣7.5萬元，但年金改革後後只能領約4.5萬元到5萬元，相當於每個月少2、3萬元，衝擊相當大。