年改每月少領兩三萬 全教產籲退休師訴願

（中央社記者許秩維台北11日電）全教產今天表示，公教年金改革後，退休教師平均每月少領新台幣2、3萬元，呼籲退休教師收到退休所得重算處分書後，在30天內提訴願，否則等同接受處分內容。
全國教育產業總工會今天發布新聞稿表示，公教年金改革退休所得重算處分書今天開始寄發，提醒退休老師正視自身的損失，把握30天的時效提起訴願，不要讓自己的權益流失，而全教產已正式委任律師，將協助會員提起訴訟以確保權益。
全國教育產業總工會秘書長劉亞平受訪時表示，公教人員年金改革案通過後，教師的退休金大受影響，以年資30年的退休老師為例，原本每個月約可領新台幣7.5萬元，但年金改革後後只能領約4.5萬元到5萬元，相當於每個月少2、3萬元，衝擊相當大。
劉亞平指出，退休老師收到年金改革退休所得重算處分書，如果沒有提出訴願或訴訟，就代表接受行政處分，往後就不能再主張自己的權益，因此全教產提醒所有退休老師，在收到處分書30天內，要向處分機關、縣市政府提起訴願。
為協助全教產的會員，劉亞平表示，已正式委任律師，將協助會員教師提出行政救濟，從訴願開始，接著是行政訴訟，最後則可能走到聲請解釋憲法，呼籲退休教師若對年金改革後被減少的退休金有疑慮，一定要站出來爭取自己的權益。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070611