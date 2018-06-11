影／宜縣府大專生暑期工讀僧多粥少　20幸運兒雀屏中選

宜蘭縣政府「107年度大專青年學生公部門暑期工讀」，今(11)日上午在縣府第二會議室舉行公開抽籤，今年公部門暑期工讀共吸引590名學生報名參加（含9名身心障礙學生），其中25名因學籍不符、重複報名等因素資格不符外，共565名參與抽籤，最後抽出20名正取(含身心障礙生保障名額1名)及15名備取。

暑期工讀公開抽籤儀式由縣府勞工處長黃玲娜主持，政風處並派員到場監督見證，抽籤過程全程在宜蘭勞工讚粉絲團直播，希望達到公平、公正與公開。黃玲娜表示，正取的20個名額當中，包含一名身心障礙保障名額，另備取一般生有10名，身障生有5名。這些幸運獲得暑期公部門工讀的學生，將分別分發到縣府所屬文化局、勞工處、建設處等單位工讀，而兩個月工讀期間將保障每月22﹐000元的薪資，並享有勞健保及勞退提撥。至於沒有中籤的學生，黃玲娜表示，6月23日在宜蘭運動公園體育館有一場大型的就業媒合，將提供一千多個工作機會也歡迎大家去試試看。

黃玲娜同時指出，去（106）年這項工讀縣府爭取到25個名額，有325名報名，今年則報名人數更多，名額又少了5個，所以競爭更激烈。

勞工處表示，後續將協請縣政府戶政單位，及各大專院校查詢學生戶籍及學籍資料的真實性，並依抽出的順序及學生所填寫的志願，依序媒合分發到縣政府相關單位，並在6月12日上午8時將正取及備取名單，及所分發的單位公告在縣政府勞工處首頁。





▲宜蘭縣政府「107年度大專青年學生公部門暑期工讀」一般生正取及備取名單。（圖／記者李清貴攝 , 2018.06.11)



▲宜蘭縣政府「107年度大專青年學生公部門暑期工讀」身障生正取及備取名單。（圖／記者李清貴攝 , 2018.06.11)