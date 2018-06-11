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石門水庫降雨水位回升 北水局抗旱也防汛

中央社2018/06/11 12:59
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者吳睿騏桃園11日電）桃園市今天凌晨起陸續降雨，石門水庫水位止跌回升，為避免劇烈氣候帶來的暴雨，北水局也做好「一手抗旱，一手防汛」的準備。

北區水資源局副局長邱忠川受訪表示，桃園地區今天凌晨在各地零星下起雨來，石門水庫上游集水區從4日到昨天也陸續降雨，累積雨量約84.7毫米，進水量約1000萬噸；截至中午12時，水庫水位微升至223.6公尺，蓄水量6400萬噸，蓄水率32%。

邱忠川表示，石門水庫從3月至今降雨量不到歷年4成，水利署也從8日起將水情燈號由正常藍燈調整為水情稍緊的綠燈，並由台北自來水事業處加強用水調度，最近水庫雖有進帳，但在水位未明顯上升前，仍要籲請民眾節約用水。

另外，由於稻作抽穗需水灌溉期已接近尾聲，加上近期陸續降雨應可紓解農田旱象，邱忠川說，北水局從今天起，也將原本9折供應的農業用水調為75折，讓珍貴水資源能留在水庫。

邱忠川指出，中央氣象局提醒，13日起將有一道滯留鋒面加上西南氣流襲台，恐發生「致災性豪雨」。北水局已做好「一手抗旱，一手防汛」的準備，除與各地方政府建立防汛平台，下游的中庄調整池也已蓄滿水，一旦發生豪大雨或暴雨水庫需洩洪，也不會影響民生用水。（編輯：張銘坤）1070611

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