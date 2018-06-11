〈華邦電股東會〉下半年優於上半年 矽晶圓產能已預訂

記憶體大廠華邦電 (2344-TW) 今 (11) 日召開股東會，談及下半年 Flash 景氣，董事長焦佑鈞表示，上半年客戶都在消化庫存，預計下半年表現將會優於上半年，而半導體矽晶圓產能已預訂至 2020 年，目前量與價格相對穩定，明年才會經歷價格調整，他並認為，2020 年後矽晶圓供貨情況將會趨於平衡。

焦佑鈞表示，去年被客戶打電話催促交貨的情況已改善，今年上半年心情輕鬆許多，而對於產業缺貨情況，他認為，去年是全面性缺貨，今年則是有些時候天下太平、有些特定時間點卻又嚴重缺貨，一下缺被動元件，一下又缺 MOSFET，所有元件都非寬鬆狀態，需要彈性應對市場變化。