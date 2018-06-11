〈金居股東會〉營運後市樂觀 將尋求陸廠及軟板兩大市

PCB 上游銅箔廠金居開發 (8358-TW) 今 (11) 日召開股東會，總經理李思賢會後強調，經過兩年生產品質調整後，在品質穩定及產能小幅調升後，將在包括軟板及伺服器用銅箔市場提升市占率，同時，在大陸 CCL 廠客戶端也將再尋求突破。

李思賢強調，經兩年品質調整後，目前營運上都能維持盈餘格局，差別在市場供需狀況不同而有賺多與賺少的差別，第 1 季產品應用來看，35-40% 產品應用於汽車電子、30% 應用於 HDI 手機板、應用於 NB 等 IT 產業約 20%，有 8% 應用於包括軟板及伺服器。