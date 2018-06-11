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〈每日外資外匯觀點〉ING坦言低估川金會對日圓影響

鉅亨網2018/06/11 13:06
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G7 高峰會後，本周美國聯準會、歐洲央行和日本央行將公佈利率決議；美國公布 CPI 和零售銷售數據；在政治面，川金會和英國脫歐法案投票均將牽動外匯市場。

ING 坦言低估川金會對日圓影響 

法國興業銀行 (Societe Generale) 外匯和貨幣市場銷售主管 Kyosuke Suzuki 表示，G7 會議後的不確定性增加，美國和其他經濟體之間存在明顯的貿易歧見，若貿易的不確定性依然存在，美元可能會進一步貶值。

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 指出，市場早已反映聯準會近期升息的題材，建議投資人為美元回落做準備。

匯豐 (HSBC) 則認為，聯準會本周除了升息之外，還將發布鷹派信息，加上市場對此還未反映，均有助美元走高。

至於川金會的影響，荷蘭國際集團 (ING) 發布報告指出：美元兌日圓的避險特性重獲市場關注，坦言低估了川金會對日圓的影響，但考慮到脆弱的國際投資環境，預期美元兌日圓將進一步走高至 112-113。

ING：英脫歐方案投票結果將有利英鎊走勢 

英國脫歐方案的重要調整將在周二進行投票，ING 預期，投票結果將降低硬脫歐可能性，並將有利於英鎊的走勢。    

大華銀行分析師 Quek Ser Leang 表示，初步跡象顯示英國第二季經濟正在反彈，薪資增速緩慢的異常現象將結束。

FXStreet 歐洲首席分析師 Mario Blascak 博士則指出，聯準會下周將升息，而英國總體經濟數據仍然指向不穩定的基本面，若英鎊兌美元跌破 1.3380 的強勁支撐，未來一周對英鎊的走勢相當不利，為下一波下跌開大門。

6.11
英鎊兌美元日 K 線圖。 
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