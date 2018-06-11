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政治

立委許毓仁前進聯合國　參加區塊鏈高峰會

記者戴祺修／台北報導2018/06/11 13:16
▲國民黨立委許毓仁。（圖／許毓仁辦公室提供）
▲國民黨立委許毓仁。（圖／許毓仁辦公室提供）

立法委員許毓仁日前參加在聯合國總部舉行的區塊鏈高峰會(UN Blockchain for Impact Summit)。許毓仁辦公室今 (11)日發出新聞稿表示，「聯合國區塊鏈高峰會」是由 SDG 全球夥伴(Global Partnership) 主席Amir Dossal 召集，聚集了來自全球 300 多位區塊鏈的專家，包含了政策、立法、創業、創投、NGO、大使、UN的官員、技術開發專家等各國專家齊聚一堂，共商各國如何導入區塊鏈並且應用在有影響力的層面，探討世界問題的解決方案，對於水資源、糧食、民主、AI、數位貨幣政策、數位身分、基礎建設、醫療、創設影響力基金(Impact Fund)有許多激烈的討論。

許毓仁也代表中華民國，分享了兩個源自台灣的案例：DTCO 的達悟幣和自律聯盟(SRO)，並且參與亞洲區塊鏈聯盟的發起，他表示這些都是台灣社群能夠貢獻世界的地方。

許毓仁表示，本次會議結果是實際的，並不是所有人都對區塊鏈科技感到完全的樂觀，各國政府對於監理，都保持謹慎態，但是整體來說都已經開始接納並且運鼓勵其發展。

美國期貨交易委員會主席(Commodity Trading Futures Commision, CFTC) Rostin Beham 也在閉幕演講時表示，「當科技進步，政府不跟著進步，就等著被淘汰」。

許毓仁說，他能受邀至聯合國總部參加全球區塊鏈論壇，並且以國家代表身分發言，意味台灣能拋開傳統外交包袱，用跨界的議題如平權、科技、數位、區塊鏈等議題在國際上發聲並邀請全球一起合作。

他也表示，跨國間如何用科技弭平差距，讓台灣的科技和數位實力受到重視，用對話創造合作空間，是台灣應當正視的議題。

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