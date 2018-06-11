全台首學 台南孔子廟復建工程啟動

李孟諺表示，台南市總計有201處古蹟加歷史建築，佔全國1/4，其中孔廟不僅是全台首學，也是台南古蹟最重要、最具歷史意義價值的第一把交椅，同時在全世界上的孔廟中也有其獨特性，具有值得保存，不可抹滅的地位。

（中央社記者楊思瑞台南11日電）「國定古蹟台南孔子廟災害復建工程」今天舉行開工前祈福儀式，由代理市長李孟諺擔任主祭官，敲下動土典禮第一錘，預計明年底完工。這次修復也是孔廟30多年來最大規模的整修。

李孟諺指出，這次復建工程，為兼顧遊客參觀需求，採「分期分區施工」，兼具教育及觀光的功能，希望齊心努力，以參與歷史、維護古蹟的心情，如期如質完成使命，再次的恢復原貌呈現在大家面前。

強震造成台南孔子廟大成殿正脊龜裂、規帶斷裂、西廡屋面前傾及壁體與山牆分離、明倫堂外牆裂縫等損壞情形，歷經修復規劃設計，復建工程今天開工。

全案為0206地震受損諸文資中、最複雜且經費規模最高的一案，總經費達新台幣4328萬元。開工典禮為表達對孔子的敬重，除了祭天地儀式外，由以成書院主持，領禮生樂生進行祭祀孔子儀式，祈求修復工程平安順利。

這次修復範圍包含整個孔廟園區，重點施工區域則為大成殿及明倫堂結構補強、粉刷工程、屋面修復等工項。工程施工期間為能兼顧遊客參觀需求，規劃採「分期分區施工」，現場設置施工圍籬以區隔施工區及參觀動線，各區施工完成後即陸續開放民眾參觀。

依文化局資料，台南孔子廟建於明永曆19年（西元1665年），為明鄭時期鄭經採納諮議參軍陳永華提議所建，是台灣最早創建的太學，有「全台首學」之稱。清康熙年間，台南孔廟已奠定「左學右廟」基本格局，經歷年修建逐步擴大規模，至乾隆年間蔣元樞整建後達到最大規模。

包括大成殿、崇聖祠及東西廡、明倫堂皆為清領時期所確立，經1918年由日治的台南廳、1970至80年代由市府歷次修繕，這次修復工程也是孔廟30多年來最大規模的整修。(編輯:孫承武)1070611