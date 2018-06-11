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中央社

臨時會排兩週處理軍改案 綠：第一週先協商

中央社2018/06/11 13:06
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華台北11日電）立法院臨時會將登場，民進黨團幹事長何欣純說，預計用兩週時間處理軍改案，為避免上演表決大戰，第一週會先協商；國民黨團書記長李彥秀說，針對關鍵條文，仍會提出修正動議。

立法院中午舉行程序委員會，決定臨時會第一次院會（11日到22日）議程，列入攸關軍人年金改革的陸海空軍軍官士官服役條例修正草案、及空氣污染防制法修正草案、財團法人法草案、公司法部分條文修正草案等15案。

民主進步黨立法院黨團幹事長何欣純受訪時說，下午的院會預計只處理報告事項，本週與下週議程將會處理軍人年改案，「這星期都會朝野協商，大家再來談」，立委都不希望每天不斷表決，若國民黨要提出500多個修正動議案，恐要整整不斷電表決4天才能處理完。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀向中央社記者說，軍改案出委員會時，保留的關鍵條文有28條，黨內每個立委都有意見，雖然大方向一致，但文字略有不同，所以還是會再提出修正動議，希望民進黨不要把這些條文當過場，否則會要求表決。

李彥秀說，上演表決戰不是國民黨要的，國民黨也希望讓軍人有尊嚴、讓募兵制成功，年金可以真正永續，只是必須善盡提醒的責任；現在關鍵是民進黨願不願意修正，在野黨態度已非常清楚，否則不會在議場外排三天兩夜，就看民進黨有沒有誠意。

何欣純表示，上午與國民黨團溝通後，決定稍微讓步，在這次臨時會處理的特定議案中，加入國民黨立委蔣乃辛等人提案的公立學校教職員退休資遣撫卹條例第34條條文修正草案，特定議案從17案增加為18案。（編輯：李淑華）1070611

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