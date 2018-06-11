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中央社

視覺系科學課 克拉尼實驗看得見聲音

中央社2018/06/11 13:11
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北11日電）克拉尼裝置連接平板、透過APP播放不同頻率的聲音，灑上白色細砂，就能看見美麗圖形，三星「星教育」打造「視覺系科學課」，把聲波變圖騰，學童驚呼「聲音原來長這樣」。

「你們覺得聲音看得到嗎？」在三星智慧教室中，CCkids嘻嘻玩科普的老師運用多元的實驗內容，帶領學童逐一了解聲音概念。

課程中的最高潮是「克拉尼實驗」，將克拉尼裝置連接Galaxy Tab A平板、透過APP播放其一頻率的聲音，再輕輕於裝置灑上白色細砂，靜待數秒後浮現出美麗的圖形，隨著頻率高低，呈現的圖形完全不同。

「大象的聲音變成一圈一圈」、「不同種類的鳥，聲音的圖形不一樣」，三星智慧教室的學童們在CCKids嘻嘻玩科普老師們的帶領下，將克拉尼實驗延伸應用到日常生活中的各式聲音，運用三星平板上網搜尋大象、海豚、鳥等動物的叫聲，測量頻率後操作克拉尼裝置，得到各種美麗的聲波圖形，再將圖形拍照至平板中，接著用觸控筆在圖形上自由塗鴉創作，最後全班齊力完成獨一無二的「聲音動物園」圖鑑。

三星電子2014年起陸續在全台設置18間智慧教室，透過科技產品輔助教學，將新思維導入台灣教育， 6月再與CCKids嘻嘻玩科普合作，在高雄林園國小、嘉義興中國小、新竹竹北國小3校，透過玩賞「克拉尼聲波圖像」及一系列看見聲音課程，讓學童親眼見證無形的聲音透過科技產品轉化成有形的圖騰，並延伸將圖騰創作成一幅幅創意作品，從實驗中了解抽象的聲音概念，打造有趣的「視覺系科學課」。（編輯：李信寬）1070611

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