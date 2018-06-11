視覺系科學課 克拉尼實驗看得見聲音

（中央社記者江明晏台北11日電）克拉尼裝置連接平板、透過APP播放不同頻率的聲音，灑上白色細砂，就能看見美麗圖形，三星「星教育」打造「視覺系科學課」，把聲波變圖騰，學童驚呼「聲音原來長這樣」。

「你們覺得聲音看得到嗎？」在三星智慧教室中，CCkids嘻嘻玩科普的老師運用多元的實驗內容，帶領學童逐一了解聲音概念。

課程中的最高潮是「克拉尼實驗」，將克拉尼裝置連接Galaxy Tab A平板、透過APP播放其一頻率的聲音，再輕輕於裝置灑上白色細砂，靜待數秒後浮現出美麗的圖形，隨著頻率高低，呈現的圖形完全不同。