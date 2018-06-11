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能緹今年雙線轉型 夏普旗艦機訂單+營建事業挹注 下

鉅亨網2018/06/11 13:23
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能緹 (3512-TW) 今 (11) 日舉行股東會，針對今 (2018) 年營運策略，能緹指出，電子事業金屬機構件部分，將建置生產自動化設備，提升生產效能和良率；營建業部分則積極開發可建用地，目前興建中場案預計今年可完工交屋。整體來看，法人表示，第 2 季能緹受惠夏普旗艦機訂單挹注，加上第 3 季營建事業完工入帳，下半年拚虧轉盈。

散熱機構件廠能緹在皇龍建設入主後，以電子和營建事業兩大事業體雙營運為主軸，去 (2017) 年能緹營收 100% 來自電子事業，今年陸續有建案完工交屋、營收入帳，估計電子事業和營建事業等雙線將同步成長，其中營建營收占比有機會超過 2 成。

營業事業部分，能緹目前進行中的建案有台南市仁德區白崙段土地，今年 7 月可完工交屋，估計有 4.5 億元的銷售額，此住宅大樓目前已銷售 9 成，將在 8、9 月點交入帳，預估可認列獲利 6000 萬元，挹注第 3 季營收表現。

電子產品部分，能緹原有金屬機構件除持續出貨給散熱模組雙鴻等廠商，也打入富士康集團新收購日本夏普 (SHARP) 供應鏈，取得夏普高階智慧型手機中框金屬機構件獨家供應訂單，去年 6 月接到任天堂 SWITCH 遊戲機機構件訂單，且也順利切入 SONOS 智慧音箱供應鏈。

而由於能緹第 1 季能緹為新舊機種銜接，獲利仍處於虧損，第 2 季受惠夏普旗艦機開始在日銷售，以及 SONOS 智慧音箱新品上市，能緹已開始小量出貨，整體來看，第 2 季電子事業有訂單挹注，加上第 3 季則有營建事業完工入帳，法人表示，下半年能緹很有機會由虧轉盈。

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關鍵字能緹電子金屬機構件營建事業夏普訂單建案皇龍建設散熱轉型營收headline
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