能緹今年雙線轉型 夏普旗艦機訂單+營建事業挹注 下

能緹 (3512-TW) 今 (11) 日舉行股東會，針對今 (2018) 年營運策略，能緹指出，電子事業金屬機構件部分，將建置生產自動化設備，提升生產效能和良率；營建業部分則積極開發可建用地，目前興建中場案預計今年可完工交屋。整體來看，法人表示，第 2 季能緹受惠夏普旗艦機訂單挹注，加上第 3 季營建事業完工入帳，下半年拚虧轉盈。

散熱機構件廠能緹在皇龍建設入主後，以電子和營建事業兩大事業體雙營運為主軸，去 (2017) 年能緹營收 100% 來自電子事業，今年陸續有建案完工交屋、營收入帳，估計電子事業和營建事業等雙線將同步成長，其中營建營收占比有機會超過 2 成。