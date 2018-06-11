〈可成股東會〉業績可望逐季向上 筆電、手機動能持穩

機殼大廠可成 (2474-TW) 今年前 5 月營收達 339.6 億元，年增 31.61%，已經超越 2017 年整體營收年增 17.93% 的表現。可成董事長洪水樹評估，今年業績仍可逐季向上，高階筆電、手機是主要動能。

洪水樹表示，今年業績還是逐季向上，整體來看有不錯成長；上下半年差距很大，比例可能跟去年各占 33%、67% 情形相當。

洪水樹認為，今年第一季受惠筆電成長動能，下半年動能有望持續增溫；穿戴裝置高階應用產品，雖然還不足以對營收有顯著貢獻，但預期 2020 年就會比較成熟，今年起客戶也開始推不錯新品。