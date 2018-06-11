防強降雨來襲 林智堅:竹市啟動防災整備

市長林智堅表示，為防範強降雨來襲，已指示各單位全面進行人行、車行地下道、滯洪應變設備與排水側溝清淤工作等自主檢查，並由消防局至多處地下道及歷史致災點進行抽檢，確保相關應變機制與設備運作正常，保障市民生命財產安全。

新竹市政府今天發新聞稿表示，根據中央氣象局資料，今日低壓帶已逐漸通過台灣，西南季風預計13日抵達台灣，雖北部影響相對較小，但新竹市在週五的時候，有較高機會出現強降雨。

（中央社記者魯鋼駿新竹市11日電）根據中央氣象局預報，13日起全台連續大雨或豪雨至少5天，新竹市政府為防範強降雨來襲，各單位今天全面進行相關自主檢查，展開防災整備工作，及早防範淹水情事。

林智堅表示，新竹市有11處地下道及4處排水不易區域，遇強雨就可能淹水，除已建置監視錄影設備，太原路、全中興、光復路、西大路和元培街5處地下道也設有柵欄自動警示設備，積水超過10公分發出警示閃光、超過15公分自動放下柵欄。

此外，新竹市10分鐘雨量若達5毫米或時雨量達20毫米以上時，透過竹市消防局24小時監控致災性氣候，將立即派員前往預布設移動式抽水機，及早防範淹水。

林智堅說，下水道清淤是防洪基本功，也是不淹水的關鍵，今年度起由環保局清潔隊主動巡查清溝，未來將由清潔隊同仁搭配鄰里長或里幹事，定期巡查各里側溝，對淤積點列管造冊，依淤積程度排定清疏規劃，達到防汛減災功效。

面對即將到來的梅雨鋒面，林志堅要求市府各防救災單位全面檢視各項防救災資源並完成應變動員規劃，也呼籲民眾務必作好各項防災整備工作，將災害可能帶來可能損害降到最低。(編輯:孫承武)1070611