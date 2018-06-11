影／世界海洋日淨灘　800人前來響應

彰化縣海岸線直徑約21.5公里，縣政府已認養18.6公里，潮間帶有豐富的海洋生態物種，但塑膠廢棄物不斷的從各地出現，甚至還有國外的塑膠廢棄物，讓縣府相當頭痛，彰化縣環保局長戴瑞文表示，為了推動環境教育，並讓小朋友自備環保杯筷，已經擬定與教育處合作來共同推廣，讓環保成為一種習慣，不要小看一根小小的吸管，累積起來的量會大到嚇死人。

6/8日是聯合國指定的「世界海洋日」，全台灣都在舉辦淨灘活動，為配合政府限塑政策，彰化縣環保局今天在鹿港鎮菜市海堤舉行「彰化縣世界海洋日-海洋環境教育淨海活動」，彰化縣副縣長林明裕代表縣長魏明谷前來出席活動。

彰化縣環保局今號召45個單位共800位的鄉親前來參加淨海活動，還有媽媽帶著小孩來親身教導環境的重要，環保局特別選在海河交界的「鹿港菜市海堤」。總長1公里的潮間帶，經常夾雜著各地漂來的寶特瓶或塑膠製品，造成海洋污染，林明裕表示，配合海洋委員會的成立，明年開始廣泛宣導減塑理念，將針對百貨公司、學校、飲料店和連鎖店（含速食業者），於明年7/1開始實施禁用一次性的吸管和飲料杯，期望可以還台灣一個無污染的環境。

塑膠微粒製成的產品深深影響海洋生態，造成每年10萬隻海洋哺乳類生物鯨魚、海豹、海龜和海鳥等因塑膠袋和相關製品流入海洋食入致死，而這些垃圾都來自我們人為的活動，從陸地進入溝渠而流入海洋，戴瑞文說，今天的活動，只是一個開始，未來每年將舉辦一次淨灘活動，但這是不夠的，應該每季一次才行，還給海岸一個乾淨的原貌，更希望大家在生活中用實際行動進行「源頭減量」不製造垃圾。

彰化縣府為全力推動減塑及保護海洋，特別成立「海洋艦隊」，讓出海的漁民在工作之中若發現垃圾，可以隨手撿回進行丟廢與分類，戴瑞文說，只要改變使用塑膠習慣，就可以保護台灣環境。



▲參與本次活動的共有45個單位，近800人參加。（圖／記者鄭志宏攝）



▲環保局戴瑞文局長相當從小教育，未來將與教育處合作共同推動。（圖／記者鄭志宏攝）



▲最後總共清出資源回收200公斤，一般垃圾（非資源回收）1890公斤，總重2090公斤。（圖／記者鄭志宏攝）



▲環保局現場也有解說攤位，讓民眾可以更了解環保的重要性。（圖／記者鄭志宏攝）



▲有家長帶著小孩前來淨灘，親自教導小朋友要重視環境。（圖／記者鄭志宏攝）



▲有家長帶著小孩前來淨灘，親自教導小朋友要重視環境。（圖／記者鄭志宏攝）