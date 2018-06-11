CDC公布死亡數據 意外為年輕人的最大死因

俗話說，世上只有兩件事是肯定的，死亡和繳稅。

毫無疑問，死亡的必然性是人類的一種恐懼。死亡是普遍的、神秘的、且不可改變的，大部分是自然的，而有時甚至是突然的。

從不同角度看待死亡似乎也對「死亡」的理解有所偏差，然而，自殺案件其實不是美國人死因的最大佔比。

專注於大數據分析的科技部落客 Aaron Penne，在推特上分析了美國疾病控制與預防中心 (CDC) 的官方死亡數據、各大媒體頭條、及谷歌 (Google) 搜索引擎上對死亡關鍵詞的比對，發現這結果對於死亡的呈現大有不同。