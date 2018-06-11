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CDC公布死亡數據 意外為年輕人的最大死因

鉅亨網2018/06/11 13:28
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俗話說，世上只有兩件事是肯定的，死亡和繳稅。

毫無疑問，死亡的必然性是人類的一種恐懼。死亡是普遍的、神秘的、且不可改變的，大部分是自然的，而有時甚至是突然的。

從不同角度看待死亡似乎也對「死亡」的理解有所偏差，然而，自殺案件其實不是美國人死因的最大佔比。

專注於大數據分析的科技部落客 Aaron Penne，在推特上分析了美國疾病控制與預防中心 (CDC) 的官方死亡數據、各大媒體頭條、及谷歌 (Google) 搜索引擎上對死亡關鍵詞的比對，發現這結果對於死亡的呈現大有不同。

死亡數據 / 圖：AaronPenne
死亡數據 / 圖：AaronPenne

以美國人的數據來看，人們對於癌症的致死擔憂，是大過於心臟疾病，但事實上政府統計卻表明，這兩種疾病的死亡率其實差不多。同時，媒體大肆渲染著恐攻、他殺、癌症等死亡因素，但這些死因的總合，其實不比不太受宣揚的心臟疾病來得高，人們似乎過度忽略心臟疾病的致死率。

對於死亡年齡，分析網站 Visual Capitalist 也發現死因與年齡有著相當大的關係。年輕人較常見的死因為自殺、他殺、和意外，而中老年人較常見的死因則是癌症、心臟疾病、及器官疾病。

依年齡死亡分布圖 / 圖：VC
依年齡死亡分布圖 / 圖：VC

雖然死亡是個嚴肅的議題，但投資人應更著重於統計數據，以便對死亡更加了解，避免媒體或一般談論的誤導。

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