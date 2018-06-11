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台韓科技ETF兩地同步掛牌 成分股眾星雲集

中央社2018/06/11 13:22
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北11日電）追蹤台韓資訊科技指數的兩個指數股票型基金(ETF)，今天分別在台灣與韓國兩地證交所掛牌，台、韓指標科技股例如台積電、三星(Samsung)等都是新掛牌ETF追買標的。

其中，在台灣掛牌的台韓科技ETF由國泰投信發行，三星資產管理發行的Kodex Korea Taiwan ITPremier ETF則是在韓國股市同步掛牌。

台灣證券交易所表示，台、韓合作編製的「台韓資訊科技指數」前10大成分股包括台積電、三星、海力士(Hynix)、鴻海、聯發科、大立光、NAVER、中華電、三星SDI及日月光投控，等於是台、韓兩地資本市場的明星隊。

證交所董事長許璋瑤說，台韓在2015年簽訂「第二號合作備忘錄」，雙方就合編指數、共同行銷、商品互掛及人員交流等面向合作，2016年元大投信發行追蹤韓國KOSPI 200指數的「元大韓國ETF」，韓國未來資產管理也發行追蹤台灣加權股價指數的「TIGER TAIWANTAIEX ETF」，為雙方資本市場互掛開創先河。

金融監督管理委員會主委顧立雄表示，國內投信發行ETF的種類相當多元，截至4月底，國內共有10家投信管理及發行ETF，發行檔數達118檔，占整體投信基金規模17%，上市ETF交易量新台幣6500億元，則占台股整體交易量7%。（編輯：陸倩瑤）1070611

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