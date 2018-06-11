台韓科技ETF兩地同步掛牌 成分股眾星雲集

（中央社記者田裕斌台北11日電）追蹤台韓資訊科技指數的兩個指數股票型基金(ETF)，今天分別在台灣與韓國兩地證交所掛牌，台、韓指標科技股例如台積電、三星(Samsung)等都是新掛牌ETF追買標的。

其中，在台灣掛牌的台韓科技ETF由國泰投信發行，三星資產管理發行的Kodex Korea Taiwan ITPremier ETF則是在韓國股市同步掛牌。

台灣證券交易所表示，台、韓合作編製的「台韓資訊科技指數」前10大成分股包括台積電、三星、海力士(Hynix)、鴻海、聯發科、大立光、NAVER、中華電、三星SDI及日月光投控，等於是台、韓兩地資本市場的明星隊。