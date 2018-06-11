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中央社

餘怒未消 川普在星推文連罵盟邦

中央社2018/06/11 13:29
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）這次七大工業國集團（G7）峰會，美國與加拿大及歐洲盟邦間因貿易問題幾乎撕破臉。已在新加坡準備川金會的美國總統川普似乎怒火難消，今天推文連發再把加拿大與歐洲罵一遍。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在峰會閉幕後的記者會上坦承與川普有重大分歧，還說已告訴川普，加國會於7月1日對美國不合理施加的關稅，祭出等同關稅報復。杜魯道的談話讓川普氣炸，覺得杜魯道在人前溫和謙遜，卻在他離開峰會後背後插刀。

川普除昨天在轉赴新加坡的路上推文反嗆外，今天在新加坡又推文連珠砲，轟遍加拿大與歐洲盟邦。

川普在第一則推文寫道：「若無互惠，公平貿易現已成了傻子貿易。據加拿大公布的一份資料，他們與美國間的貿易近1000億美元（我猜他們是吹牛，被我抓包）。最低數額才170億美元。加拿大對美國乳製品要課270%關稅。賈斯汀（杜魯道名字）被戳破就一副很受傷的樣子。」

第2則推文他說：「身為美國總統，我幹嘛要讓別國繼續像過去數十年般享有對美巨額順差，讓我國的農民、工人&納稅人需支付如此巨額且不公平的價格？對美國民眾一點也不公平！8000億美元的貿易逆差。」

川普在第3則推文說：「還有，事實上美國負起近全額的北約費用，受保護者多為在貿易上揩我們油的國家（他們出的錢只是皮毛，還在那兒笑！）。歐盟享受1510億美元順差，軍費就該多出點！」

第4則推文寫道：「德國在北約防務只（慢條斯理地）付了占GDP的1%，我們則付了遠比他們多的占GDP的4%。有人相信這合理嗎？我們付出龐大財政支出保護了歐洲，然後在貿易上吃了不公平大虧。改變就要到來了！」

罵完盟邦後，川普在第5則推文炫耀：「能身處新加坡真棒，空氣裡都瀰漫著興奮氣氛！」

推文5連發後，川普又補了一條：「抱歉，我們不能讓我們的朋友或敵人，再藉貿易占我們任何便宜。我們必須把美國工人放在第一位！」（譯者：陳亦偉/核稿：蔡佳敏）1070611

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