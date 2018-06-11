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〈可成股東會〉蘋果砍單不受影響 訂單沒有改變 不鏽

鉅亨網2018/06/11 13:33
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機殼大廠可成 (2474-TW) 董事長洪水樹今 (11) 日指出，目前手上訂單幾個月前就排定，現在沒有改變的現象，外界傳蘋果對供應商砍單兩成，可成並未受影響，可成產能技術隨時準備好，生產要看客戶需求，至於不鏽鋼機殼產品，今年確定無緣亮相。

上週五外電報導，蘋果向供應商砍單兩成，洪水樹指出，今年訂單在幾個月前已經規劃分配好，目前訂單沒有異動現象。

外界關心不鏽鋼機殼出貨情形，洪水樹表示，可成在十年前已經有量產能力，隨時投入生產都沒有問題；但什麼時候真正生產，是看客戶訂單安排，今年是否可能問市，洪水樹簡單回應「明年再說」。

對於機殼廠競爭環境，洪水樹表示，產業主要領導者大者恆大、強者恆強，可成近幾年投資擴張速度已經優於整個市場，競爭態勢沒有太大改變。

洪水樹認為，機會是伴隨著困難而來，可成在產品多樣性、製程完整度、產業規模大小等，靠著近幾年累積，讓可成佔有優勢，這些優勢對新進競爭者而言，是相當大的門檻。

洪水樹指出，去年資本支出約新台幣 44 億元，今年首季約 12 億元，目前整體增加產能的進度跟去年規劃相近。

可成指出，目前幾十個製程產線已經投入工業自動化，過去經驗累積讓自動化運作更加成熟，未來將朝智能化生產，即時利用生產參數，進行良率的改善，目前進展順利。

雖然可成尚未達到全製程自動化，洪水樹認為，工業 4.0 並非單純統計分析，不是導入設備就可以完成，未來需要長期耕耘。

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關鍵字蘋果供應鏈可成機殼不鏽鋼headline
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