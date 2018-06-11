〈可成股東會〉蘋果砍單不受影響 訂單沒有改變 不鏽

機殼大廠可成 (2474-TW) 董事長洪水樹今 (11) 日指出，目前手上訂單幾個月前就排定，現在沒有改變的現象，外界傳蘋果對供應商砍單兩成，可成並未受影響，可成產能技術隨時準備好，生產要看客戶需求，至於不鏽鋼機殼產品，今年確定無緣亮相。

上週五外電報導，蘋果向供應商砍單兩成，洪水樹指出，今年訂單在幾個月前已經規劃分配好，目前訂單沒有異動現象。

外界關心不鏽鋼機殼出貨情形，洪水樹表示，可成在十年前已經有量產能力，隨時投入生產都沒有問題；但什麼時候真正生產，是看客戶訂單安排，今年是否可能問市，洪水樹簡單回應「明年再說」。