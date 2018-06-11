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中央社

瓜國火山噴發奪命 家屬盼讓死者入土為安

中央社2018/06/11 13:32
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社瓜地馬拉埃斯昆特拉市10日綜合外電報導）在瓜地馬拉埃斯昆特拉市（Escuintla）一處簡易太平間，有數十人靜靜守著，承受極大悲傷，他們手上捧著摯愛親人的照片，盼能早日取回遺體，讓死者入土為安。

法新社報導，火峰火山（Fuego volcano）3日大規模爆發，噴出火山灰和灼熱熔岩，還引發山崩，使得這座位於瓜地馬拉市西南方約35公里處的小城鎮幾乎從地圖上消失。

根據官方數據，火山噴發奪走至少110條人命，數十人下落不明。

聖米格洛斯洛特斯村（San Miguel Los Lotes）遭山崩重創後，設法尋獲10多具遺體的24歲男子羅德里格斯（Boris Rodriguez）說，「他們不是動物，他們是人」。

羅德里格斯希望能將仍在太平間的遺體，早日交還給家屬，好讓死者入土為安。

當局在埃斯昆特拉市一所學校設立臨時太平間，有條不紊地進行罹難者身分辨識作業，目前仍有數十具遺體停放在此，而有些家屬已逐漸失去耐心。

死者身分辨識作業進度極為緩慢，其中包括DNA檢測和與親屬對談。根據國家鑑識科學研究所（NationalInstitute of Forensic Sciences），截至目前，僅有41具遺體的身分正式獲得確認。

許多居民說，假如民防當局及時發布撤離警告，或許就能阻止這場悲劇。

46歲的帕瑪爾（Enma Pamal）赴美定居26年，一聽聞這場災難，隨即搭機返國。帕瑪爾出生的村落如今已被摧毀，她也因此失去18名親人。

她說：「當局應該停止告訴我們耐心等待這句話。」

在太平間苦候的還有50歲教師羅沙雷斯（MilviaRosales），她帶著印有學生照片的海報；聖米格洛斯洛特斯學校有近50名學生在這場災難中喪命或失蹤。

羅沙雷斯：「這讓我很悲傷。」她從這棟建築物的一頭走到另一頭，尋找失蹤的學生。

她哽咽著說：「我要找回我的孩子們。」（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070611

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