川金會》座機老舊難飛長途　傳金正恩曾不敢坐專機出國

據全球航班追蹤網站「FlightRadar24」資料顯示，北韓代表團此行出動 3 架飛機飛往新加坡，分別是向中國國航( Air China)的波音747-4J6型客機、北韓官方的 IL-62M客機，以及一架隸屬於高麗航空的 IL-76 型大型運輸機。外界猜測，金正恩與隨行人員可能搭乘中國國航的747-4J6型客機，基於安全考量，而非搭乘平時在國內搭乘的 IL-62M客機。

眾所矚目的川金會將於 12 日在新加坡舉行，北韓領導人金正恩於 10 日下午已抵達新加坡。外傳，金正恩是害怕搭乘自家座機出國，因而向中國大陸借用波音 747 客機前往新加坡。

根據北韓消息人士指出，北韓在 1980 年代初期從蘇聯購入 5 架 IL-62 客機作為當時領導人金日成的專機，但是一架專機在金日成和金正日的注視下，於試飛時在空中意外爆炸。從此之後，金日成與金正日便不敢搭飛機，前往俄羅斯與中國大陸訪問也是搭乘專用火車。

曾在瑞士求學的金正恩對於搭飛機較為勇敢，他上台後，將 3 架 IL-62 舊飛機用作專機，由他妻子李雪主的父親執掌飛行團。這架 IL-62 飛機 4 年前曾亮相，金正恩更搭乘在北韓國內進行了好幾次旅行。

儘管如此，北韓的 IL-62 機隊仍面臨嚴重的飛安問題，俄羅斯方面早於 1990 年代停產 IL-62，讓飛機面臨零件短缺問題，北韓便將其中一架拆解作為零件機，同時由於機齡超過 20 年，能否應付長途飛行也令人懷疑。許多國家基於飛安考量，早禁止前蘇聯製飛機飛越領空。

南韓媒體先前曾報導，為求安全起見，金正恩專機前往新加坡途中可能會在福建省福州的機場落地加油，並做機體安檢，同時飛機進入中國大陸領空後，解放軍將派出戰機伴飛護航。