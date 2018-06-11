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中央社

拒讓移民救援船入港 義大利及馬爾他互推

中央社2018/06/11 13:48
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社羅馬10日綜合外電報導）義大利拒向移民救援船寶瓶座號（Aquarius）開放港口，並要求馬爾他「勿坐視不管」，馬爾他今天明言回拒。

這艘非政府組織的救援船目前停在馬爾他及義國西西里島間的地中海上，船上約有629名移民等待入港。

法新社報導，法國非政府組織地中海救援組織（SOS-Mediterranee）昨天救起這批移民，他們目前在寶瓶座號上等待入港許可。

義大利強硬派新內政部長薩爾維尼（MatteoSalvini）與掌管義國海岸防衛隊的部長托尼乃利（Danilo Toninelli）發布聯合聲明堅稱，當談到尊重保護人類生命的明確國際公約時，馬爾他不能繼續坐視不管。

馬爾他政府則發布聲明表示，總理慕斯凱特（Joseph Muscat）已與義大利總理孔蒂（GiuseppeConte）談過，並強調「馬爾他完全遵守國際義務」。

聲明指出：「正因如此，馬爾他不會開放港口，讓上述船隻停靠。」

路透社報導，地中海救援組織發言人奧維蘭（Mathilde Auvillain）表示，寶瓶座號開展一連串海上救援行動後，已接收到北上的指令，現在正在等待「明確指示」。（譯者：鍾佑貞/核稿：鄭詩韻）1070611

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