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中小型股難撐大局 台股站不上5日線

中央社2018/06/11 13:57
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北11日電）台股今天雖在美股上漲下開高，但由於權值股不給力，盤中以具題材的中小型股表現較為凸出，但指數僅能在平盤附近震盪，多頭依舊無法站上5日線11173點。

加權股價指數終場下跌7.19點、跌幅0.06%、收在11149.23點、成交值新台幣1531.3億元，指標股台積電(2330)走勢平淡，鴻海(2317)、大立光(3008)相對弱勢，盤面由二線光學、矽晶圓、被動元件、MOSFET突圍擔崗撐盤。

其中，被動元件龍頭國巨(2327)今天召開法人說明會，市場關注缺貨問題何時有解，智寶(2375)、奇力新(2456)、大毅(2478)、信昌電(6173)同步點紅燈，類股表現最為整齊，矽晶圓則由嘉晶(3016)率先表態，環球晶(6488)、中美晶(5483)跟漲。

分析師表示，台股今天表現在亞股中相對弱勢，以中小型股為主的櫃買指數表現較強，顯見內資還在場中，具有題材性的中小型股依舊有表現空間，短線雖因逼近前高11270點出現反壓，但指數在高檔有撐，本週還是有挑戰新高的契機。

法人認為，本週國際大事多，包括川金會、美國聯邦準備理事會(FED)可能升息，加上國內上市櫃公司處於密集股東會期間，消息面影響幅度加劇，美元指數走向及外資進出仍將是資金流向的關注指標。（編輯：林沂鋒）1070611

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