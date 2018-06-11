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娛樂

伊能靜為受虐兒發聲遭酸　爆氣嗆：來一個我對一個

娛樂中心／綜合報導2018/06/11 14:12
▲伊能靜在微博替受虐兒發聲，引來酸民罵聲。（圖／翻攝伊能靜微博, 2018.06.11）
▲伊能靜在微博替受虐兒發聲，引來酸民罵聲。（圖／翻攝伊能靜微博, 2018.06.11）

最近在大陸的網站上，出現一名受虐兒被打得滿身是傷的照片，引起女星伊能靜的關注，在微博上轉發新聞，替該名受虐兒發聲，沒想到卻引來罵聲，說她多管閒事，伊能靜爆氣回應：「你們這些直男癌（註1），來一個我對一個」。


▲這名受虐兒遭母親施暴，滿臉瘀青，讓人看得好心疼。（圖／截圖自伊能靜微博 , 2018.06.11）

根據了解，這名受虐兒的媽媽半年前與丈夫離婚，獨自帶著小孩，心情不好時就會毆打小孩，甚至還會用言語暴力，使孩子心生恐懼。伊能靜看到後，在微博轉發新聞，並砲轟這名失職的母親：「自己沒有好好做人的能力，請你不要生孩子，你和男人的錯，卻要一個無辜的生命來承擔，這樣的母親絕對不能再有扶養權，並且一定要按傷害罪判刑，讓她為自己的行為後悔一輩子」。


▲伊能靜將酸民留言一一截圖，發文砲轟。（圖／翻攝伊能靜微博, 2018.06.11）

而伊能靜的這番言論，卻引來酸民罵聲，「好好顧自己的小孩就好，不要去操心別人的事」、「不要動不動就宣傳生不生，中國的生育率很低了」。伊能靜將這些留言，通通截圖下來，並發文開罵：「你們這些找存在感的直男癌，來一個我對一個」。


▲面對酸民留言，伊能靜正面回擊。（圖／翻攝伊能靜微博, 2018.06.11）

伊能靜正面開炮面對酸民，發了長文要所有女孩睜大眼睛，不要跟這種男人生孩子，「只考慮自己不考慮你的，讓他找母牛去生！」最後呼籲，「女性不是工具，生兒育女是雙方的責任」，怒批這些「直男癌」先提高智商，再來思考提高生育率的辦法。

註：大陸用語，意指大男人主義。

關鍵字伊能靜直男癌微博酸民受虐兒童
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