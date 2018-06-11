山林畢業考 永豐國小畢業生挑戰海岸山脈主峰

（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）花蓮永豐國小位在海岸山脈腳下，今年學校畢業生首度攀登海岸山脈主峰麻荖漏山，這項山林畢業考，由校長伍玉成在山頂上頒發畢業證書完成，孩子們都留下難忘的回憶。

位於花蓮縣富里鄉與台東縣成功鎮交界處麻荖漏山，海拔1682公尺，是阿美族人的傳統獵場；山中有一顆一等三角點基石，是山友心目中的中高級名山。

伍玉成今天受訪說，這是永豐國小創校62年來一大創舉，全校29名學生，今年有4個畢業生，其中3人都是阿美族的孩子；因為要上山，已提前做體能訓練；畢業班導師何合等同行者均事前場勘、縝密的規劃，才讓2天1夜的山林畢業典禮圓滿完成。