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娛樂

MAMAMOO九月登台　門票714開搶

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/11 14:09
▲MAMAMOO九月登台開唱。（圖／希林國際 , 2018.6.11）
▲MAMAMOO九月登台開唱。（圖／希林國際 , 2018.6.11）

南韓女團MAMAMOO由頌樂、玟星、輝人及華莎四名成員組成，各個成員皆具備主唱的實力，今年三月攜第六張迷你專輯《Yellow Flower》回歸，一改原本的風格，這次「以成員本身作為專輯企畫」，以「華莎」加上「春天」、「黃花」，作為專輯的主軸，主打歌《星光閃耀的夜晚（Starry Night）》更達成《人氣歌謠》三冠王的佳績，此次回歸共拿到九次第一名成績。

今年MAMAMOO獻給粉絲的驚喜不斷，年初發行單曲《칠해줘 （Paint Me）》、三月攜迷你專輯回歸、三月底發行特別單曲《每天見吧（Everyday）》，是為了報答粉絲們的支持而準備的禮物。緊接著輝人發行個人單曲專輯《magnolia》 ; 華莎與LOCO合唱的《別給我》攻佔七個音源榜第一名 ; 頌樂三場首爾個人首場演唱會秒殺，更加開釜山演唱會 ; 玟星也發行個人專輯《SELFISH》。而時隔一年MAMAMOO也再度獻唱OST《夢中的你》，簡單的樂器伴奏襯托出四位成員的好歌聲。

即將在9月1日於新莊體育館登場的《2018 MAMAMOO CONCERT in TAIWAN》，是MAMAMOO首次來台舉辦的演唱會，現場將帶來最精彩的舞台，活動門票將於7月14日周六開賣，更多資訊可至主辦臉書查詢。

關鍵字mamamoo頌樂玟星輝人華莎
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