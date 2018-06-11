上合組織會議 印度重申反對一帶一路倡議

（中央社記者康世人新德里11日專電）印度昨天在青島閉幕的上海合作組織會議，再度拒絕支持中國的「一帶一路」倡議，成為本屆上合組織青島宣言中，唯一反對「一帶一路」的國家。

綜合印度媒體今天報導，印度總理莫迪早在上合組織全體會議發言時，已為反對「一帶一路」做了鋪陳。

莫迪10日在上合組織全體會議發言時說，上合組織地區和鄰國的連通性是印度的優先項目，印度歡迎包容、永續、透明、尊重國家主權和領土完整的新連通項目。

印度對「一帶一路」倡議旗艦計畫「中巴經濟走廊」，通過印度主張擁有主權的巴基斯坦控制克什米爾相當不滿，指責中國此舉侵犯印度主權，違反在克什米爾議題保持中立的承諾，同時也指控中國的「一帶一路」以貸款援建方式，讓接受援建國家陷入債務陷阱，而被迫遭中國操控，印度因此堅決反對「一帶一路」倡議。