上合組織會議 印度重申反對一帶一路倡議

（中央社記者康世人新德里11日專電）印度昨天在青島閉幕的上海合作組織會議，再度拒絕支持中國的「一帶一路」倡議，成為本屆上合組織青島宣言中，唯一反對「一帶一路」的國家。
綜合印度媒體今天報導，印度總理莫迪早在上合組織全體會議發言時，已為反對「一帶一路」做了鋪陳。
莫迪10日在上合組織全體會議發言時說，上合組織地區和鄰國的連通性是印度的優先項目，印度歡迎包容、永續、透明、尊重國家主權和領土完整的新連通項目。
印度對「一帶一路」倡議旗艦計畫「中巴經濟走廊」，通過印度主張擁有主權的巴基斯坦控制克什米爾相當不滿，指責中國此舉侵犯印度主權，違反在克什米爾議題保持中立的承諾，同時也指控中國的「一帶一路」以貸款援建方式，讓接受援建國家陷入債務陷阱，而被迫遭中國操控，印度因此堅決反對「一帶一路」倡議。
此外，在印度最在乎的恐怖主義方面，上合組織與會國家，包括巴基斯坦在內，都簽署青島宣言，譴責一切形式的恐怖主義，這解決印度對巴基斯坦不斷支持境內恐怖組織跨境攻擊印度的疑慮。
印度總理莫迪在上合組織會議期間，也與巴基斯坦總統胡笙（Mamnoon Hussain）交換意見。「印度人報」（The Hindu）指出，自從莫迪和中國國家主席習近平在武漢，以及接續在青島的上合組織會議會晤後，印度似乎正在重新平衡與巴基斯坦的關係，以便在8國上合組織架構下，建立與歐亞大陸的橋樑。
「印度人報」引述匿名外交圈消息人士指出，印度正探索透過上合組織架構下的巴基斯坦-阿富汗走廊連接中亞的可能性。因為印度和巴基斯坦現在都是上合組織成員國，這提供印度透過巴基斯坦走廊接觸中亞的機會。這個結果是以中亞為中心，朝向歐亞大陸的政策演變。
上海合作組織是中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、巴基斯坦和印度等8個國家組成的國際組織，但許多議題都由發起國中國主導，會議對配合中國「一帶一路」倡議的互連互通議題特別積極。（編輯：陳惠珍）1070611