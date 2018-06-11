國際先端無人機創新論壇 迎向無人機AI新世代

（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市代理長李孟諺今天出席「國際先端無人機創新應用論壇」表示，無人機在各領域應用中將嶄露頭角，期望透過論壇整合通訊設備及技術，提升台灣無人機產業的國際競爭力。

這項論壇今天在南科管理局演藝廳舉行，李孟諺表示，「無人機應用的國際論壇」是南科AI_ROBOT整體計畫的一環，現今許多科幻影片隨處可見無人機的身影，例如電影金牌特務中，無人機不僅可以做為區域巡邏之用及臉部辨識追緝嫌犯外，也能載送物品。

因此，無人機可謂是一項時代革命性的科技，過去無人機只能運用在國防軍事任務，現今因民航法修正後，已大量運用在物聯網商業領域，希望透過論壇，能發掘出無人機更多潛在的機會。