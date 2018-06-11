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國際先端無人機創新論壇 迎向無人機AI新世代

中央社2018/06/11 14:13
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市代理長李孟諺今天出席「國際先端無人機創新應用論壇」表示，無人機在各領域應用中將嶄露頭角，期望透過論壇整合通訊設備及技術，提升台灣無人機產業的國際競爭力。

這項論壇今天在南科管理局演藝廳舉行，李孟諺表示，「無人機應用的國際論壇」是南科AI_ROBOT整體計畫的一環，現今許多科幻影片隨處可見無人機的身影，例如電影金牌特務中，無人機不僅可以做為區域巡邏之用及臉部辨識追緝嫌犯外，也能載送物品。

因此，無人機可謂是一項時代革命性的科技，過去無人機只能運用在國防軍事任務，現今因民航法修正後，已大量運用在物聯網商業領域，希望透過論壇，能發掘出無人機更多潛在的機會。

市府與工研院的合作計畫，未來無人機將可運用在農業、防災、交通等方面，甚至無人機未來能突破限制，運用在治安方面，大大提升整個城市的治安品質。

科技部南科管理局表示，「南科AI_ROBOT自造基地計畫」目的在培育創意人才，提升國內AI智慧機器人產業投資與產品技術。

委由長榮大學辦理的「國際先端無人機創新應用論壇」，邀請日本En Route公司代表、民航局飛航管制組長薛少怡、飛航標準組技正耿驊、經緯航太董事長羅正方、長榮大學無人機中心教授林清一等產、官、學界代表，進行產業用無人機管理、無人機法規及適法性與無人機操作人員培訓等4場演講，透過交流共同提升國內無人機有效管理、法規與國際接軌，為無人機產業的國際化盡一份心力。(編輯:孫承武)1070611

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