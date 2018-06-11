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台飛新棚廠上梁 華航深化飛機維修利基

中央社2018/06/11 14:18
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳睿騏桃園機場11日電）華航集團子公司台灣飛機維修公司新棚廠今天上午舉行上梁典禮，華航公司董事長何煖軒表示，這是華航深化飛機維修產業的利基，身處亞太地區核心的台灣更具有發展性。

台灣飛機維修公司（台飛）位於機場園區的新棚廠從去年1月動土開工，目前工程進度已經超過70%，主體建築結構已經完成，是國內最大跨距的棚廠建築，今天上午舉行新棚廠上梁典禮。

中華航空公司董事長何煖軒表示，根據國際管理顧問公司奧緯（Oliver Wyman）研究顯示，亞太區未來10年民航機數量將再成長86%，超過1萬3500架，修護市場平均成長率達6.4%。台灣飛機維修公司是華航深化飛機維修產業的利基，增加修護事業的營運彈性，對位處亞太核心位置的台灣擁有很大的發展性。

桃園市長鄭文燦表示，台灣航空產業總值至2017年已超過新台幣1084億元，每年更持續以8%的成長率擴大，華航成立「台灣飛機維修公司」帶動航太產業投資，以及培育維修人才、航太材料供應等，搶攻亞洲飛機維修市場，連帶使桃園航太產業蓬勃發展。

鄭文燦指出，由於亞太地區飛機維修業務需求大，維修能力的移轉及自主化對華航具有長久意義，未來除了華航的飛機外，也能維修其他空中巴士的飛機，將來在航空城內也希望能容納更多航太維修產業，新棚廠的建造是一個新的里程碑。

台灣飛機維修公司表示，新棚廠可以同時容納2架廣體機與3架窄體機進行維修作業，預計2019年3月啟用，初期提供民航機的維修服務，接著將逐步發展停機線維修、飛機構型修改、客機改貨機等多方面工程能力。（編輯：方沛清）1070611

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