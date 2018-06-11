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中央社

苗栗YouBike 6月底開通上路

中央社2018/06/11 14:19
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗縣公共自行車YouBike計畫在苗栗市、頭份市以及竹南鎮等區域設置30處租賃站點，第一階段10處站點將於6月底陸續開通啟用。

苗栗縣政府工務處交通規劃科今天指出，苗栗縣公共自行車租賃系統建置，由微笑單車股份有限公司得標，計畫於苗栗縣苗栗市、頭份市、竹南鎮等地區重要交通樞紐、行政機關、學校、公園等地點，設置30處租賃站，方便民眾通勤、就學、轉乘接駁或運動休閒之用。

工務處表示，第一階段將於6月底建置完成10站，第二階段於9月底增加至30站，提供1200輛公共自行車供民眾租借，採累進費率，4小時以內，每30分鐘新台幣10元，4至8小時每30分鐘20元，8小時以上每30分鐘40元。

苗栗市目前已建置完成的租賃站點，包括苗栗火車站、苗栗縣立圖書館、苗栗市公所、苗栗高中、苗栗農工等，正進行最後測試驗收，預計6月底開通啟用；頭份、竹南地區已建置完成的租賃站點為頭份市公所、頭份運動公園、苗北藝文中心、竹南火車站、竹南鎮公所、竹南博愛公園、中興商工等，預計7月初啟用。

苗栗縣長徐耀昌表示，公共自行車可作為縣民短程接駁的交通工具外，也希望提供造訪苗栗的遊客，體驗漫遊客家庄的旅行方式，不但可以降低空氣汙染、減少能源消耗，更能藉由騎自行車達到運動休閒、促進健康的功能。

縣府指出，YouBike啟用後，民眾可使用已註冊完成的「一卡通」或「悠遊卡」等電子票證進行租借，未完成註冊者可先至YouBike官網下載APP辦理註冊，此外，明天起至22日，YouBike公司也將陸續派員駐點提供註冊服務，駐點時間、地點可洽詢工務處交通規劃科（037）559486。（編輯：張銘坤）1070611

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