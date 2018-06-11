誰敢嘴吳音寧？農業專家提建言遭網軍狂黑

到底還有誰敢評論吳音寧？農業專家「 Lin bay 好油」日前在臉書針對「台北農產運銷公司總經理吳音寧是否適任問題」發表看法，並建議政府應重視專業，建立新的產銷制度，卻遭民進黨鐵粉砲轟，讓他非常無奈表示「難道我現在也算是個咖嗎？」

「 Lin bay 好油」在臉書發文表示，「前幾天貼吳音寧的評論之後，就有網軍出來黑了」，接著他便 PO 出綠營網軍「黑」他的內容，包括「 Lin 北 好油不就是很會嘴農產運銷？但自己跳下去做到公司虧損倒閉的高手？」「林裕紘要不要跟大家分享一下你推廣外銷通路推到公司虧損倒閉的故事？你那時候一個月薪水多少啊？」「林裕紘厲害的就那張嘴，真的自己做起來可是虧損到嚇死人」等惡言攻擊。讓他不禁感嘆：「我這麼小咖的人物也可以讓人家準備網軍出來黑，這代表我現在算是個咖嗎？」