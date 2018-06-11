NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健
即時跑馬燈獲建仔親身指導　彭世杰受寵若驚防豪雨　災害緊急應變小組三級開設8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
生活

誰敢嘴吳音寧？農業專家提建言遭網軍狂黑

生活中心／綜合報導2018/06/11 14:34
▲農業專家「 Lin bay 好油」日前在臉書針對「北農總經理吳音寧是否適任問題」提出建言，遭民進黨鐵粉砲轟。圖／NOWnews資料照）
▲農業專家「 Lin bay 好油」日前在臉書針對「北農總經理吳音寧是否適任問題」提出建言，遭民進黨鐵粉砲轟。圖／NOWnews資料照）

到底還有誰敢評論吳音寧？農業專家「 Lin bay 好油」日前在臉書針對「台北農產運銷公司總經理吳音寧是否適任問題」發表看法，並建議政府應重視專業，建立新的產銷制度，卻遭民進黨鐵粉砲轟，讓他非常無奈表示「難道我現在也算是個咖嗎？」

「 Lin bay 好油」在臉書發文表示，「前幾天貼吳音寧的評論之後，就有網軍出來黑了」，接著他便 PO 出綠營網軍「黑」他的內容，包括「 Lin 北 好油不就是很會嘴農產運銷？但自己跳下去做到公司虧損倒閉的高手？」「林裕紘要不要跟大家分享一下你推廣外銷通路推到公司虧損倒閉的故事？你那時候一個月薪水多少啊？」「林裕紘厲害的就那張嘴，真的自己做起來可是虧損到嚇死人」等惡言攻擊。讓他不禁感嘆：「我這麼小咖的人物也可以讓人家準備網軍出來黑，這代表我現在算是個咖嗎？」


▲ Lin bay 好油在臉書發文「前幾天貼吳音寧的評論之後，就有網軍出來黑了。」（圖／翻攝自 Lin bay 好油臉書）

此文一出，網友也紛紛留言「 DPPer 一貫手法：講不贏你就直接往你身上抹屎，抹黑你，鬥臭你。小心被某個 FB 大頭貼是肥宅的插畫家盯上喔，他可能會躲在下面留言偷尻你一槍。」「 哈，現在人家會說你張家的打手啦」、「哈哈，新潮流基本上抓狂了。只要跟柯 P 站同邊的全要幹倒。相對來說，藍營還算是暫時的戰友⋯⋯」「政治本位的攻擊文內容就是扒糞加栽贓。他們關心的永遠和你不一樣。」「沒台灣價值護身，失敗」。

關鍵字lin bay 好油台北農產運銷公司北農綠營網軍林裕紘吳音寧
連賠3月！她揭夾娃娃機不賺真相打卡新熱點　香港舊監獄必拍場景

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan