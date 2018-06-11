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新北敬老獻藝歌仔戲　議員官員粉墨登場飆演技

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/11 15:09
▲新北市議員白珮茹(左)在敬老獻藝歌仔戲《風雪義女情》中的扮相令人驚豔，擔綱主持的議員王淑慧（右）邀請大家不要錯過今年的孝親好戲。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.11）
▲新北市議員白珮茹(左)在敬老獻藝歌仔戲《風雪義女情》中的扮相令人驚豔，擔綱主持的議員王淑慧（右）邀請大家不要錯過今年的孝親好戲。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.11）

邁入第8年的新北市敬老獻藝歌仔戲，由議員、官員粉墨登場，抽空排演全新戲碼《風雪義女情》，6月23日晚上7點將在新北市政府3樓多功能集會堂演出，邀請喜愛歌仔戲的民眾一起欣賞，6月12日起開放免費索票。 

新北市議會與新北市政府每年攜手演出「敬老獻藝歌仔戲」，藍、綠議員有別議場犀利問政形象粉墨登場，頗獲民眾好評。今年推出新戲《風雪義女情》，今(11)日上午的記者會，由議員白珮茹帶來精彩小片段，儘管只是小試身手但架勢十足，精心扮相令全場驚豔，唱腔和身段也不輸專業歌仔戲演員。擔綱主持的議員王淑慧邀請大家不要錯過今年的孝親好戲《風雪義女情》。

連續多年都參與演出的副市長李四川表示，敬老獻藝歌仔戲已是第8年舉辦，今年演出時間雖提早到6月，但延續新北市發揚傳統戲曲的心都相同，參加的議員、局處首長同仁都真用心。這是全台灣各縣市絕無僅有，新北唯一的活動，透過演出除促進府會一家親的深厚情感，也再次呈現「當我們老在一起」高齡友善服務的用心與貼心。

今年歌仔戲演員陣容，除了由李四川擔綱演出男主角楊繼康，另外客家事務局長賴金河、地政局長康秋桂、勞工局長許秀能也分飾要角；議員部份由王淑慧、林銘仁、廖本煙、蔡淑君、許昭興、李婉鈺、楊春妹、白珮茹、賴秋媚等在百忙之中參與演出。

市府也特別聘請歌仔戲老師黃美靜指導，觀眾可以欣賞一場精彩的全新戲碼「風雪義女情」外，還能一睹議員、首長們，不同於議會殿堂、公部門的嚴謹形象，精彩可期。民眾自6月12日起，可到市府1樓服務台、新北市立圖書館服務台(板橋區貴興路139號)、新北市藝文中心B1服務台(板橋區莊敬路62號)免費索取入場券，發完為止。

關鍵字敬老獻藝歌仔戲風雪義女情白珮茹王淑慧
國家電影文化中心延宕　蘇貞昌質疑華航攻飛機維修市場　新機棚廠上樑

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