遭控言語霸凌李紀珠？　吳欣盈臉書反擊：沈默終有極限

吳欣盈說：「沉默，不代表承認，忍耐，也終有極限。」這一年多來，報章雜誌，甚至談話性節目，經常會出現她的名字，然後，一些她沒說過的話，她沒做過的事，會經由媒體的筆，名嘴的話，成為「兩個女人戰爭」的劇本。可笑的是，除了她自己的名字之外，其他，都非常陌生，這些不存在的事，卻變成了指控她的腳本。

新光金控雙姝戰火持續延燒，副董事長李紀珠於8日股東會後表示，曾請辭是因工作環境不友善，內外受到言語羞辱、霸凌，連朋友都覺得她可以撐這麼久很意外，而外界將矛頭指向與她不合的新光金大公主、新光人壽副總經理吳欣盈。吳欣盈今（11）日在自己臉書反擊，以「我有話直說 我是吳欣盈」po文強調，這次外界以聳動的「霸凌」為標題，並暗指與她相關，「如果我再不澄清，被潑到我身上的髒水即使乾了，恐怕也永遠臭了。」

吳欣盈表示，原本，她還一笑置之，但這次媒體以聳動的「霸凌」為標題，並暗指與她相關，「如果我再不澄清，被潑到我身上的髒水即使乾了，恐怕也永遠臭了。」

她質疑指出，「我不知道為什麼每次董事會之前的議題，或甚至是開會對話的內容，都會在媒體曝光。」這種選擇性的報導，明顯是特定人士的操作。她不懂議題炒作，也和媒體沒有任何淵源，過去公司的訊息發布，也都由專責單位負責，但這一年來，坊間媒體片面式的指控，讓她莫名成為「雙姝怨」的八卦主角。

吳欣盈更提到，先前，她擔任董事，基於對公司的職責，在董事會中就事論事提出對專業經理人績效評量之要求，卻被扭曲成「兩個女人的戰爭」，甚至是「不友善的工作環境」? 現在，她雖然從去年6月卸下董事職務，但還是承擔管理之責，每天為了公司績效而努力，不時需向董事及相關主管提出興革之建言。

吳欣盈強調，這種積極任事的態度卻被指控為不當之干預？甚至被某些政治人物貼上違反公司治理之標籤，這是何等諷刺？難道默不作為、粉飾太平、大和稀泥，才是明哲保身之道。

她還提到，「我出生在吳家，新光的光環，對我來說，是榮耀，也是無可迴避的承擔。當年，我的第一份工作堅持留在英國，即現在的 Blackrock 貝萊德，我於倫敦考取投資分析師的執照，就是要證明自己的專業能力」。

吳欣盈表示，進新光工作已經13年了，不管外界怎麼看她，如何評價，她始終認為，做什麼，就要像什麼，沒有一刻鬆懈，也時時警惕自己，她的背景，讓她必須被人拿著放大鏡檢視，但她只希望，既然是放大鏡，更應該看到真實。

吳欣盈強調，「對於所有的不實指控和報導，為了捍衛新光的聲譽及我的名譽，必要時我將訴諸法律，還我一個公道。我不想隨著別人編製的腳本起舞，更不想配合演出，我有我的人生，我有話直說，我是吳欣盈。」