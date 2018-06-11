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行動廣告成兵家必爭之地　台灣中小企業卻沒跟上？

記者彭夢竺／台北報導2018/06/11 15:03
▲根據「中小企業行動行銷白皮書」顯示，有近7成中小企業使用網路廣告，但只有不到4成在行動裝置投放廣告。（圖／Yahoo奇摩提供）
▲根據「中小企業行動行銷白皮書」顯示，有近7成中小企業使用網路廣告，但只有不到4成在行動裝置投放廣告。（圖／Yahoo奇摩提供）

根據統計，台灣人每天花在手機上網時間高達5個小時，行動市場成為兵家必爭之地，中華民國全國中小企業總會攜手Yahoo奇摩，今（11）日發表「中小企業行動行銷白皮書」中指出，有近7成中小企業使用網路廣告，但只有不到4成在行動裝置投放廣告，相較美國去年就已有52%中小企業擁抱行動，台灣中小企業需更積極投入行動行銷、開拓新的成長機會。

全球行動浪潮持續發燒！中小企業總會企資中心營運長王怡雯表示，中小企業是台灣釋放經濟動能的重要支柱，隨著全球行動浪潮持續發燒，行動廣告成為重要的市場，但過去台灣中小企業由於相關資訊與技能掌握不足，在數位行銷工具的使用上趨於保守，建議中小企業主應掌握更有利的行動行銷知識與工具、更精準的廣告投放策略，透過不同渠道提高客源流量，成為開拓銷售市場的好幫手。

根據中小企業行動行銷白皮書資料顯示，台灣中小企業雖僅不到4成使用行動行銷，但已投入行動廣告的中小企業投資網路行銷的意願相對更強勁，平均年投入金額高於整體30%，其中又以旅遊、3C通訊、零售及教育服務等產業使用行動行銷比例最高。

白皮書也觀察到世代差異，發現的中小企業二代接班人，相較於一代創辦人更願意使用行動廣告。Yahoo亞太區消費者研究暨數據分析資深經理蘇建勳分析，已開始投入行動行銷的中小企業認為，行動行銷的前三大助益為拓展潛在客人(66%)、幫助成交(38%)，以及與對的客人溝通(37%)。

蘇建勳說：「但我們也觀察到，緊追在後的是即時與消費者互動(31%)，顯見廣告主已注意到包含即時與互動等行動專屬的優勢。」此外，白皮書中也看見，中小企業使用行動行銷的3大困擾包含不知如何追蹤成效(45%)、不清楚預算成本(38%)，以及不知如何製作適合素材(35%)等，顯見增加中小企業在行動行銷上的知識與提供專業協助刻不容緩。

 

關鍵字yahoo奇摩中華民國全國中小企業總會中小企業中小企業行動行銷白皮書行動廣告
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