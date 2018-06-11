行動廣告成兵家必爭之地　台灣中小企業卻沒跟上？

全球行動浪潮持續發燒！中小企業總會企資中心營運長王怡雯表示，中小企業是台灣釋放經濟動能的重要支柱，隨著全球行動浪潮持續發燒，行動廣告成為重要的市場，但過去台灣中小企業由於相關資訊與技能掌握不足，在數位行銷工具的使用上趨於保守，建議中小企業主應掌握更有利的行動行銷知識與工具、更精準的廣告投放策略，透過不同渠道提高客源流量，成為開拓銷售市場的好幫手。

根據統計，台灣人每天花在手機上網時間高達5個小時，行動市場成為兵家必爭之地，中華民國全國中小企業總會攜手Yahoo奇摩，今（11）日發表「中小企業行動行銷白皮書」中指出，有近7成中小企業使用網路廣告，但只有不到4成在行動裝置投放廣告，相較美國去年就已有52%中小企業擁抱行動，台灣中小企業需更積極投入行動行銷、開拓新的成長機會。

根據中小企業行動行銷白皮書資料顯示，台灣中小企業雖僅不到4成使用行動行銷，但已投入行動廣告的中小企業投資網路行銷的意願相對更強勁，平均年投入金額高於整體30%，其中又以旅遊、3C通訊、零售及教育服務等產業使用行動行銷比例最高。

白皮書也觀察到世代差異，發現的中小企業二代接班人，相較於一代創辦人更願意使用行動廣告。Yahoo亞太區消費者研究暨數據分析資深經理蘇建勳分析，已開始投入行動行銷的中小企業認為，行動行銷的前三大助益為拓展潛在客人(66%)、幫助成交(38%)，以及與對的客人溝通(37%)。

蘇建勳說：「但我們也觀察到，緊追在後的是即時與消費者互動(31%)，顯見廣告主已注意到包含即時與互動等行動專屬的優勢。」此外，白皮書中也看見，中小企業使用行動行銷的3大困擾包含不知如何追蹤成效(45%)、不清楚預算成本(38%)，以及不知如何製作適合素材(35%)等，顯見增加中小企業在行動行銷上的知識與提供專業協助刻不容緩。