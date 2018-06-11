NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
寺廟列表神明故事宗教用品時事專題宗教儀式
即時跑馬燈獲建仔親身指導　彭世杰受寵若驚防豪雨　災害緊急應變小組三級開設8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
保庇

南極仙翁？或是南極長生大帝？

保庇2018/06/11 14:03
南極仙翁？或是南極長生大帝？（圖／保庇）
南極仙翁？或是南極長生大帝？（圖／保庇）

南極仙翁這位神明大家一定認識，祂是傳說中的「壽星」，是長壽的象徵，如果不認識的話，有三位神明一直站在廟的屋頂上，其中有著禿頭與長白鬍鬚的那位就是了。

 

扮仙戲，左方著白袍者為壽星。（圖／黃彥昇攝）
扮仙戲，左方著白袍者為壽星。（圖／黃彥昇攝）

網路上有些資料指出，南極仙翁又號「南極長生大帝」，關於這一點，其實還有許多的討論空間。道教經典《高上神霄玉清真王紫書大法 》記載的「南極長生大帝」，是元始天尊與玉清神母的長子，又號「神霄玉清真王」，統領九霄三十六天，三十六天尊以「南極長生大帝」為其統領。

南極長生大帝，外型與南極仙翁明顯不同。（圖／壹讀）
南極長生大帝，外型與南極仙翁明顯不同。（圖／壹讀）

而「南極仙翁」，也就是壽星、老人星，祂的由來就不太一樣了。首先壽星崇拜的源流應該為星宿崇拜，《史記‧天官書》記載：「……有大星，曰南極老人。」

而明朝寫成的《天皇至道太清玉冊》對壽星有另一個身世的記載：「共工氏之子勾龍爽，得道千有餘歲，上升居南極為壽星……謂之南極老人。」這裡對壽星的記載是共工氏之子勾龍爽，因得道而成為壽星。但不論是哪一種記載，「南極仙翁」與「南極長生大帝」都不是同一位神明。

那麼兩位神明為什麼會被混淆在一起呢？其實從兩位神明的聖號來看就可以了解了，統領九天的「南極長生大帝」在聖號中有「南極」，又有「長生」二字可視為「延壽」、「長壽」，與「南極仙翁」的「壽星」，在聖號的相似性上實在太高，有時傳抄錯誤或口頭相傳就容易被混淆，這種例子其實並不少見。

總而言之，無論是頭戴帝冠的「南極長生大帝」，或是禿頭持拐杖的「南極仙翁」，都是在保祐我們一切平安，但在聖號與神明的區分上還是得分辨清晰，這樣才不會造成自己與神明的困擾。

走過路過別錯過，快來請神明保庇一下：https://bobee.nownews.com/

關鍵字南極仙翁南極長生大帝壽星
主宰血池地獄的女神！池頭夫...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan