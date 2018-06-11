南極仙翁？或是南極長生大帝？

網路上有些資料指出，南極仙翁又號「南極長生大帝」，關於這一點，其實還有許多的討論空間。道教經典《高上神霄玉清真王紫書大法 》記載的「南極長生大帝」，是元始天尊與玉清神母的長子，又號「神霄玉清真王」，統領九霄三十六天，三十六天尊以「南極長生大帝」為其統領。

南極仙翁這位神明大家一定認識，祂是傳說中的「壽星」，是長壽的象徵，如果不認識的話，有三位神明一直站在廟的屋頂上，其中有著禿頭與長白鬍鬚的那位就是了。

而「南極仙翁」，也就是壽星、老人星，祂的由來就不太一樣了。首先壽星崇拜的源流應該為星宿崇拜，《史記‧天官書》記載：「……有大星，曰南極老人。」

而明朝寫成的《天皇至道太清玉冊》對壽星有另一個身世的記載：「共工氏之子勾龍爽，得道千有餘歲，上升居南極為壽星……謂之南極老人。」這裡對壽星的記載是共工氏之子勾龍爽，因得道而成為壽星。但不論是哪一種記載，「南極仙翁」與「南極長生大帝」都不是同一位神明。

那麼兩位神明為什麼會被混淆在一起呢？其實從兩位神明的聖號來看就可以了解了，統領九天的「南極長生大帝」在聖號中有「南極」，又有「長生」二字可視為「延壽」、「長壽」，與「南極仙翁」的「壽星」，在聖號的相似性上實在太高，有時傳抄錯誤或口頭相傳就容易被混淆，這種例子其實並不少見。

總而言之，無論是頭戴帝冠的「南極長生大帝」，或是禿頭持拐杖的「南極仙翁」，都是在保祐我們一切平安，但在聖號與神明的區分上還是得分辨清晰，這樣才不會造成自己與神明的困擾。

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