新北府會共演敬老歌仔戲 李四川擔綱演出

（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市政府每年與市議會攜手演出「敬老獻藝歌仔戲」，副市長李四川今天宣布23日演出新戲碼是「風雪義女情」，今年由他擔綱演出官場失利且遭4名女兒遺棄，僅獲義女奉養的老員外，歡迎市民免費索票進場觀賞。

市府自100年起每年與市議會攜手演出「敬老獻藝歌仔戲」，往往找來局處首長和藍綠議員多人粉墨登場，大獲民眾好評，也使得每年戲碼都受長者的關心。

議會歌仔戲社社長、國民黨議員白珮茹及創團元老、民進黨議員王淑慧等人今天偕李四川一起召開記者會宣布今年新戲碼是「風雪義女情」，主要是李四川擔綱演出官場失利投奔4名女兒卻最後淪為乞丐，反而是義女不離不棄才得獲奉養及官復原職的劇情。