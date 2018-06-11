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華航搶攻亞洲飛機維修市場　臺飛公司新二機棚廠上樑

記者李春台／桃園報導2018/06/11 15:22
▲華航子公司臺灣飛機維修公司新二機棚廠今天上午在桃園機場園區舉行上樑典禮，未來將搶攻亞洲飛機維修市場大餅。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.11）
▲華航子公司臺灣飛機維修公司新二機棚廠今天上午在桃園機場園區舉行上樑典禮，未來將搶攻亞洲飛機維修市場大餅。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.11）

華航子公司臺灣飛機維修公司新二機棚廠今(11)日上午在桃園機場園區舉行上樑典禮，中華航空董事長何煖軒指出，華航在維修業絕不缺席，未來新二機棚廠除了維修華航自己的飛機，也能承接其他航空業者的維修工作。桃園市長鄭文燦致詞時表示，華航在飛機維修領域累積豐富經驗，培養更大的維修能量，未來也要透過桃園航空城計畫，讓機場營運量提升，帶動更多產業的發展。


▲中華航空董事長何煖軒指出，華航在維修業絕不缺席，未來新二機棚廠除了維修華航自己的飛機，也能承接其他航空業者的維修工作。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.11）

鄭文燦指出，臺飛公司新二機棚廠完工後，可容納14架空中巴士A350-900新機的維修需求，增加工作機會，同時，華航與空中巴士（Airbus）、美國諾騰航太集團（NORDAM）及波音公司（Boeing）都有產業合作，尤其與空中巴士的合作，在技術轉移和維修能量方面，獲得很大的收穫，對華航的發展具有長久利益。

鄭文燦說，航太產業逐年發展，而桃園有16所大學，多所科技大學成立航太維修技術的專門科系，高中學校也設立飛機維修科，提供航太產業的知識和技術，桃園在人力資源上相當充足。另外，桃園航空城計畫規劃在機場周邊設置300多公頃的產專區，將來各航空相關產業，如倉儲、物流、維修或電子商務等皆可進駐，讓機場經濟學發揮到最大。透過航空城計畫，桃園國際機場可提升營運能量，達到一年8,000萬旅運人次，貨物能量提升到500萬公噸；除了蓬勃航太業之外，亦能帶動其他更多不同產業的發展。

何煖軒表示，根據研究，亞太地區未來10年機隊數將再成長86%，預計超過13,500架次，修護市場平均成長率也高達6.4%。臺飛公司為華航深化飛機維修產業的利基，增加維修事業的營運彈性，尤其台灣為亞太地區核心，具備優越地理位置，擁有相當大的發展性。

臺飛新棚廠自2017年1月動工迄金工程進度已逾70%，主體建築結構均已完成，佔地約19,500平方公尺，其中五層的庇屋區及飛機維修機棚區總地板面積為37,500平方公尺，為國內最大跨距的棚廠建築，預計今年11月取得使用執照，2019年3月正式落成啟用。初期主要提供777、A350等民航機及市場上其他主流機型的機體維修服務，並逐步發展停機線維修、飛機構型修改、飛機客改貨及飛機補充型別認證工程能力。


▲何煖軒表示，根據研究，亞太地區未來10年機隊數將再成長86%，預計超過13,500架次，修護市場平均成長率也高達6.4%。臺飛公司為華航深化飛機維修產業的利基，增加維修事業的營運彈性，尤其台灣為亞太地區核心，具備優越地理位置，擁有相當大的發展性。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.11）

關鍵字何煖軒鄭文燦飛機維修華航
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