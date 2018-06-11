華航搶攻亞洲飛機維修市場　臺飛公司新二機棚廠上樑

華航子公司臺灣飛機維修公司新二機棚廠今(11)日上午在桃園機場園區舉行上樑典禮，中華航空董事長何煖軒指出，華航在維修業絕不缺席，未來新二機棚廠除了維修華航自己的飛機，也能承接其他航空業者的維修工作。桃園市長鄭文燦致詞時表示，華航在飛機維修領域累積豐富經驗，培養更大的維修能量，未來也要透過桃園航空城計畫，讓機場營運量提升，帶動更多產業的發展。



▲中華航空董事長何煖軒指出，華航在維修業絕不缺席，未來新二機棚廠除了維修華航自己的飛機，也能承接其他航空業者的維修工作。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.11）

鄭文燦指出，臺飛公司新二機棚廠完工後，可容納14架空中巴士A350-900新機的維修需求，增加工作機會，同時，華航與空中巴士（Airbus）、美國諾騰航太集團（NORDAM）及波音公司（Boeing）都有產業合作，尤其與空中巴士的合作，在技術轉移和維修能量方面，獲得很大的收穫，對華航的發展具有長久利益。

鄭文燦說，航太產業逐年發展，而桃園有16所大學，多所科技大學成立航太維修技術的專門科系，高中學校也設立飛機維修科，提供航太產業的知識和技術，桃園在人力資源上相當充足。另外，桃園航空城計畫規劃在機場周邊設置300多公頃的產專區，將來各航空相關產業，如倉儲、物流、維修或電子商務等皆可進駐，讓機場經濟學發揮到最大。透過航空城計畫，桃園國際機場可提升營運能量，達到一年8,000萬旅運人次，貨物能量提升到500萬公噸；除了蓬勃航太業之外，亦能帶動其他更多不同產業的發展。

何煖軒表示，根據研究，亞太地區未來10年機隊數將再成長86%，預計超過13,500架次，修護市場平均成長率也高達6.4%。臺飛公司為華航深化飛機維修產業的利基，增加維修事業的營運彈性，尤其台灣為亞太地區核心，具備優越地理位置，擁有相當大的發展性。

臺飛新棚廠自2017年1月動工迄金工程進度已逾70%，主體建築結構均已完成，佔地約19,500平方公尺，其中五層的庇屋區及飛機維修機棚區總地板面積為37,500平方公尺，為國內最大跨距的棚廠建築，預計今年11月取得使用執照，2019年3月正式落成啟用。初期主要提供777、A350等民航機及市場上其他主流機型的機體維修服務，並逐步發展停機線維修、飛機構型修改、飛機客改貨及飛機補充型別認證工程能力。



▲何煖軒表示，根據研究，亞太地區未來10年機隊數將再成長86%，預計超過13,500架次，修護市場平均成長率也高達6.4%。臺飛公司為華航深化飛機維修產業的利基，增加維修事業的營運彈性，尤其台灣為亞太地區核心，具備優越地理位置，擁有相當大的發展性。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.11）