台女EZ？被偷拍女打臉洋男「五告盧小小」：我狂翻白眼

根據這名自稱是影片中某位被拍攝女子的女網友在 PTT 發文描述:「這個男的當時在下雨的街頭攔住我,我手裡還拿著想趕快回家吃的熱騰騰燒烤,他說他來台灣玩,我表示喔喔好棒棒,然後他會一直狂說:You are my type,you are fucking my type!(你是我喜歡的型)對方都這麼不客氣了,我當然也不要臉的回說喔謝謝很多人都這樣說。後來當然問能不能留手機號碼,我直接說抱歉我不想,但可能我英文發音超爛,他還是直接拿出手機塞給我要我輸入號碼,當下 OS 除了黑人問號還有:你他 X 耳朵有問題?」



▲洋男尼克(Explorer Nick)對於自己的偷拍行徑似乎很得意。(圖/翻攝自 Youtube , 2018.6.11)



原 PO 表示,就算拒絕後,洋男尼克仍不死心,不斷邀約她去夜店小酌、逛街。對方盧了好一陣子後,突然之間轉頭就走,留下她在下雨的街頭不斷翻白眼;不料今(11)日看到新聞發現自己被偷拍,讓她氣得大罵:「不但沒品偷拍,那角度還把我原本就悲劇的臉拍的神醜,超不爽!」女網友更指出:「還只擷取前面好像聊得很開心的片段!拜託,影片裡搞不好有一半以上跟我一樣,最後都拒絕人家的!」最後她也直言: 「不要只會看到有給號碼的,就自己在那高潮跟著喊台女 Easy!」

許多網友看了之後,紛紛跳出來表達支持,留言道:「支持妳提告性騷擾!這樣他才會怕」、「偷拍還剪影片斷章取義,真傻眼」、「被隨便亂剪輯真的感覺很差」、「哈哈哈!這篇同時打臉洋男跟吃不到葡萄的台男」、「辛苦妳了,被偷拍還要出來說明...」