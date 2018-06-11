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台女EZ？被偷拍女打臉洋男「五告盧小小」：我狂翻白眼

社會中心／綜合報導2018/06/11 15:02
▲自稱影片中被拍攝的女子，出面發文打臉洋男尼克（Explorer Nick）。（圖／翻攝自 Youtube , 2018.6.11）
▲自稱影片中被拍攝的女子，出面發文打臉洋男尼克（Explorer Nick）。（圖／翻攝自 Youtube , 2018.6.11）

洋男尼克（Explorer Nick）來台灣搭訕女生，還架設了「台灣女生很簡單（taiwangirlseasy）」的網站，把拍攝影片 PO 上網分享，引發外界憤怒。如今一名自稱是影片中的女孩出面打臉，表示那天的實際情況是她不斷地拒絕，但對方仍不斷約她，甚至還硬塞手機要她輸入電話，對方最後透過影片剪輯，才讓整個感覺好像女生都沒有拒絕，讓她氣得怒罵：「他真的五告盧小小！」


洋男尼克（Explorer Nick）來台灣搭訕女生，還架設了「台灣女生很簡單（taiwangirlseasy）」的網站，把拍攝影片 PO 上網分享，引發外界憤怒。（圖／翻攝自 taiwangirlseasy , 2018.6.11）

根據這名自稱是影片中某位被拍攝女子的女網友在 PTT 發文描述：「這個男的當時在下雨的街頭攔住我，我手裡還拿著想趕快回家吃的熱騰騰燒烤，他說他來台灣玩，我表示喔喔好棒棒，然後他會一直狂說：You are my type，you are fucking my type！（你是我喜歡的型）對方都這麼不客氣了，我當然也不要臉的回說喔謝謝很多人都這樣說。後來當然問能不能留手機號碼，我直接說抱歉我不想，但可能我英文發音超爛，他還是直接拿出手機塞給我要我輸入號碼，當下 OS 除了黑人問號還有：你他 X 耳朵有問題？」


洋男尼克（Explorer Nick）對於自己的偷拍行徑似乎很得意。（圖／翻攝自 Youtube , 2018.6.11）


洋男尼克（Explorer Nick）對於自己的偷拍行徑似乎很得意。（圖／翻攝自 Youtube , 2018.6.11）

原 PO 表示，就算拒絕後，洋男尼克仍不死心，不斷邀約她去夜店小酌、逛街。對方盧了好一陣子後，突然之間轉頭就走，留下她在下雨的街頭不斷翻白眼；不料今（11）日看到新聞發現自己被偷拍，讓她氣得大罵：「不但沒品偷拍，那角度還把我原本就悲劇的臉拍的神醜，超不爽！」女網友更指出：「還只擷取前面好像聊得很開心的片段！拜託，影片裡搞不好有一半以上跟我一樣，最後都拒絕人家的！」最後她也直言： 「不要只會看到有給號碼的，就自己在那高潮跟著喊台女 Easy！」

許多網友看了之後，紛紛跳出來表達支持，留言道：「支持妳提告性騷擾！這樣他才會怕」、「偷拍還剪影片斷章取義，真傻眼」、「被隨便亂剪輯真的感覺很差」、「哈哈哈！這篇同時打臉洋男跟吃不到葡萄的台男」、「辛苦妳了，被偷拍還要出來說明...」

關鍵字洋男尼克偷拍台女eztaiwangirlseasyexplorer nick盧小小
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