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冰品大腸桿菌群超標 迷客夏豆花莊上榜

中央社2018/06/11 15:00
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（中央社記者陳妍君台北11日電）台北市衛生局今天公布107年第2波散裝飲冰品和配料抽驗結果；其中，迷客夏鮮奶茶與豆花莊的粉圓傳統冰，被驗出大腸桿菌群不符規定，將處以新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

驗出產品大腸桿菌群過多的是「豆花莊」忠孝SOGO店及位於信義區永吉路的「迷客夏」永吉店。

衛生局指出，其他驗出衛生指標菌過多的業者與產品，包括位於北投區石牌路「潮汕傳統豆花」的剉冰、寧夏夜市「童年木瓜牛奶」的西瓜牛奶、北投區裕民一路「豆花林」的原味刨冰生菌數與大腸桿菌群過多。

另外，寧夏夜市Honey Juice鮮打果汁的木瓜牛奶、士林區大南路「簡木瓜牛奶」的鮮榨紅蘿蔔汁、士林區大東路「豪品味冰品店」的花生綿綿冰大腸桿菌群過多；位於士林區中正路MB white coffee的白咖啡（冰沙）生菌數過多。上述業者，都將被處以新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局這次抽驗160件產品，包括112件飲冰品、46件配料及2件茶葉；配料與茶葉部分，防腐劑、著色劑及農藥殘留檢驗結果都符合規定。

衛生局表示，大腸桿菌群雖然不是食品中毒病原菌，不會直接致病，卻代表製作過程的衛生狀況、食材、器具、包裝過程可能遭到污染，或工作人員個人衛生習慣不佳，常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境，提醒業者做好衛生自主管理，以確保消費者權益。（編輯：方沛清）1070611

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