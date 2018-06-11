傳統表演藝術入選 台南無形文化資產添兩筆

（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市文化資產管理處今天宣布，麻豆巷口集英社「太平清歌」、歸仁區看東弘農宮「金獅陣」兩項傳統表演藝術，已獲市府文化資產審議會議通過，成為台南市無形文化資產。

台南市文化資產管理處指出，「太平清歌」是一種近似南管的音樂陣頭，以唱奏為主要表演型態，是台南本地重要南管系統歌館文化。「麻豆巷口集英社」成立於日治大正6年（1917年），與當時「迎暗藝」民俗活動有關，頗具地方色彩。

文資處指出，麻豆巷口集英社館員在昭和11年（1936年）起習曲，促使巷口集英社太平歌陣「南管化」，成為特殊的音樂演化現象；集英社太平清歌音樂風格較為通俗、活潑，貼近一般民眾生活，唱曲為南管中的套曲與散曲，但演唱技藝獨樹一格，音樂表現雅俗共賞。