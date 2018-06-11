周錫瑋下鄉助選　引國際專家進駐陳學聖團隊

周錫瑋今天上午來到桃園市黨部，先拜會市黨部主委楊敏盛交換桃園市市長選舉的策略及方向。陳學聖到了之後，與周錫瑋熱請的握手以及擁抱，對於這位台北縣的老縣長到訪以及支持，表達了謝意和感動。陳學聖說，「周錫瑋是文化縣長，又是藝術家，所以我覺得他一定可以給我很多的幫忙。」

前台北縣長周錫瑋下鄉助選之旅今(11)日來到桃園市。他和陳學聖相見歡，除了握手擁抱之外，他也承諾會送出一個大禮給陳學聖，周錫瑋說，之前台北縣府團隊中，有幾位國際事務的專才，希望能夠針對桃園市未來國際化的提昇有所幫助。同時承諾，這支在台北縣政府具有國際實務經驗的團隊，將會成為陳學聖未來提升桃園市成為國際一線都市的最強後盾。



▲陳學聖與周錫瑋相見歡，一見面就給彼此一個大大的擁抱。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.11）

周錫瑋說，我現在全台灣去走，希望能了解基層的想法，我到每個地方都會走到基層去，到市場、到鄰里去；把所有的問題了解了之後，會有些想法可以提供給市長候選人做為參考。周錫瑋說目前台灣的現況，經濟問題是大家關心的焦點，民以食為天，經濟才是人民最重要的依據。桃園現在有很好的基礎，但是依我過去的觀察，發展的方向和力道是不夠的，政策也不夠具體。一個大的城市，一個直轄市，代表的不僅僅是2-300萬人的想法，同時也代表著他在國際上必須要有競爭力，這個部份我和學聖也要共同好好的研究，期望能夠給桃園市民一個最美好的未來。

針對將桃園市提升成為一個第一線的國際化都市，周錫瑋也開出支票說，過去在台北縣政府的團隊中有幾位國際的專家，希望未來能在桃園市跟學聖共同努力。因為桃園市未來的發展，整個城市的規畫，不管是產業、環保、文化以及國際競爭力等等面向，我們認為桃園還有許多地方仍然是百廢待舉。周錫瑋說，過去桃園的一些發展，都是一些比較零散的，也沒有一個直轄市應該有的格局和規畫藍圖。目前的規畫，也都還不夠搭配上一個國際化的城市水準。所以希望這個有國際化實務的團隊，未來能夠和學聖來一起努力。我們會期望這個團隊的智慧、經驗和想法，一起來切磋和討論。到正式參選的時候，相信競選團隊一定能夠端出一盤具體豐盛的政策牛肉來。

陳學聖也表示，我要謝謝錫瑋，他會給我很多實務的經驗。桃園位居亞洲非常重要的一個交通地理位置。航空城不能讓它變成一個空城，他會變成桃園起飛的一具引擎，也能帶動台灣的發展。兩岸必須要有活水，讓桃園能發揮他最好的地理位置優勢，我相信這一點錫瑋老縣長一定能給我們更多的幫忙。陳學聖還強調，除了謝謝團隊願意前來幫忙之外，我也將虛心接受各界的建議和不同的聲音，不論好聽的不好聽的，都是我們要汲取的經驗。陳學聖說，希望桃園除了形式上升格之外，社會福利作好，也能深耕基礎公共建設，為桃園未來發展打下長遠利基。



▲陳學聖說，除了謝謝團隊願意前來幫忙之外，我也將虛心接受各界的建議和不同的聲音，不論好聽的不好聽的，都是我們要汲取的經驗。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.11）