貿協辦醫療及銀髮展 秀軟硬實力搶國際市場

2018年台灣國際醫療展與銀髮展將在6月21日至24日舉行，外貿協會副秘書長林芳苗今天於展前記者會表示，這是全台最大規模，也是唯一結合醫療與照護主題的專業採購平台，尤其這次展覽注入物聯網、人工智慧等新興元素，可展現台灣策略轉型的成果。

（中央社記者潘姿羽台北11日電）台灣國際醫療展及銀髮展將於6月下旬同步登場，外貿協會指出，此展覽除了可以呈現台灣醫護的軟硬實力，更有助於搶攻國際醫療商機、招攬新南向國家的買主。

舉例來說，今年許多廠商展出行動醫療、遠距醫療及照護對接平台，透過物聯網應用及大數據分析，針對使用者的生理數據或照護問題，提供健康改善方案及生活輔具用品。

元智大學老人福祉科技研究中心與新北市衛生局也共同規劃主題展區，展示失智症照護的科技輔助產品，運用陪伴型機器人、感知地墊等新興科技應用來達到活動力監測、室內定位等功能，隨時掌握被照護者的資訊，也可以減輕照顧者的負擔。

林芳苗最後表示，這次展覽預計邀請來自60個國家、逾1200位買主來參觀，並辦理一對一的採購洽談會，希望促成更多合作；據她了解，已有新南向國家將在展覽期間，與台灣醫材公會簽訂合作備忘錄。（編輯：趙蔚蘭）1070611