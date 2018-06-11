台東必吃美食網路票選 前5名有4個老面孔

(中央社記者盧太城台東縣11日電)台東縣政府交觀處舉辦台東必吃美食網路票選名單出爐，前5名都是台東市民耳熟能詳的美食，沒有店面的池上米也入選第6名。

台東縣交觀處粉絲專頁─台東就醬玩AmazingTaitung在5月中舉辦台東必吃TOP10分享美食抽獎活動，票選及得獎名單6月7日公佈，吸引近6400人次留言參與票選活動，抽獎有效分享票數則有近3700人。

交觀處長江慧卿表示，這次被推薦美食共100多家，囊括各類特色小吃、當地人與遊客都愛的速食，也有原住民風味饗宴，想來民眾對於各種台東美食都非常熟悉，也心有所屬各有支持的美食店家。