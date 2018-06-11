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台股盤後－電子三雄不給力 被動、MOSFET重領風

鉅亨網2018/06/11 15:12
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台股今 (11) 日面臨川金會將在明天登場，法人買盤觀望，電子三雄也沒有表現，反倒是資金重新回流到被動元件、MOSFET 及二線光學等次族群，指數呈現高檔狹幅整理，多數時間仍在盤下震盪，午盤雖然一度拉回到平盤之上，但是最後一檔包括鴻海、新光金、旺宏等都出現賣壓摜壓，終場下跌 7.19 點，以 11149.23 點作收，力守 11100 點大關，成交值 1531.26 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是相對抗跌，中場過後約維持 0.5% 漲幅，終場上漲 0.72 點，以 158.47 點作收，重新收復 5 日線，成交值 520.76 億元。

台股類股今天呈現漲跌互見，其中跌幅最重的是紡織類股，跌幅達 1.7%，觀光也跌逾 1%，食品、鋼鐵、造紙、水泥、資訊服務、其他電子、油電燃氣、通信網路、建材營造、電機機械、生醫、半導體、航運、塑膠、金融等也均收黑。

至於逆勢抗跌走揚的類股則有電子零組件、電器電纜、汽車、光電、玻陶、電子通路、橡膠、電腦設備、其他類、貿易百貨等也均收紅。

電子三雄走勢偏弱，其中鴻海持續 2 天未能上演母以子貴行情，當 FII 今天拉出第 2 根漲停，鴻海反倒跌破 88 元，失守 10 日線。台積電也陷入狹幅整理，持續在 220-230 元之間震盪。

股王大立光則是震盪相對明顯，儘管早盤開紅，但是中場一度跌破 4500 元大關，尾盤仍順利收紅。

被動元件股今天重新由股后國巨領軍，盤中再以 1255 元創下歷史新高，也帶動奇力新、信昌電、光頡、大毅、智寶、華容、天揚等均漲停，立隆電、華新科、禾伸堂、立敦、金山電、興勤、九豪、鈞寶、聚鼎、佳邦等漲幅也均超過 1%。

金氧半場效電晶體 (MOSFET) 缺貨狀況也難有解，包括尼克森、大中、富鼎也均漲停，其中大中創歷史新高，尼克森也創 8 年來新高。

二線光學股則由佳凌及華晶科漲停領軍，玉晶光、光燿科、新鉅科、亞光、先進光、揚明光等也均收紅。

分析師林孟漢表示，台股今天因為外有川金會將在明天登場，市場觀望味濃，因此電子權值股追價意願不高，主要買盤還是集中在強勢族群，也因此包括被動、MOSFET 等都持續吸引買盤湧入，不過整體來看，如果指數要衝過 11270 點，關鍵還是要看鴻海能否止跌回穩。

 

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