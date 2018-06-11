中華職棒／林智勝開轟獲推薦　連15年入選明星賽

2018中職紅白明星賽對抗賽先發陣容於4日記者會出爐後充滿話題性。明星紅隊票最年輕票選先發捕手，Lamigo桃猿廖健富以出色的打擊實力，收買了球迷的心。同樣首次擔任明星賽先發游擊手的隊友林承飛、三商美邦明星白隊先發投手中信兄弟陳琥和先發二壘手統一7-ELEVEn獅吳桀睿，年輕好手的好表現受到青睞，扛下先發出賽的重任，期待以精采表現，回應球迷朋友的支持。除此之外，中信兄弟「恰恰」彭政閔的明星賽最後出賽宣言，更讓球迷朋友們覺得不捨。
2018中職紅白明星對抗賽總教練推薦名單，也於今（11）日總教練會議後公布。眾所矚目的選手中信兄弟林智勝，於5月31日重返一軍出賽，符合明星賽教練推薦出賽的資格。會議中，經過幾番的討論，昨（10）日擊出首轟的林智勝，以一壘手身份，獲得三商美邦明星白隊教練的推薦，得以延續連續15年入選明星賽的紀錄，並可望刷新生涯明星賽3支全壘打紀錄（2009、2015、2017），挑戰成為中職明星賽史上最多轟的打者。
而剛於9日先發出賽，中華職棒史上第7人完成九局完投完封勝無安打比賽的中信兄弟投手艾迪頓，教練考量近況極佳，也被推薦參加三商美邦明星白隊。中信兄弟三壘手王威晨，如願參與明星賽，更與曾連續12年明星賽出賽的父親「萬人迷」王光輝，寫下中職史上第一對父子皆參與明星賽的紀錄。
今年明星賽有許多年輕世代的球員入選24人名單，統一7-ELEVEn獅隊捕手陳重羽入選三商美邦明星白隊，Lamigo桃猿三壘手林立、富邦悍將二壘手陳品捷則推薦入選明星紅隊，加入明星賽初次登場的行列。
【註】林智勝生涯明星賽3支全壘打（2009、2015、2017）平紀錄。（原紀錄：李居明、鷹俠L.I、王光輝、林仲秋）