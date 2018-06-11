NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
運動總覽棒球籃球瘋世足綜合學生棒聯網頁遊戲
即時跑馬燈獲建仔親身指導　彭世杰受寵若驚防豪雨　災害緊急應變小組三級開設8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
運動

中華職棒／林智勝開轟獲推薦　連15年入選明星賽

記者吳政紘／綜合報導2018/06/11 15:18
▲林智勝。（圖／吳政紘攝）
▲林智勝。（圖／吳政紘攝）

2018中職紅白明星賽對抗賽先發陣容於4日記者會出爐後充滿話題性。明星紅隊票最年輕票選先發捕手，Lamigo桃猿廖健富以出色的打擊實力，收買了球迷的心。同樣首次擔任明星賽先發游擊手的隊友林承飛、三商美邦明星白隊先發投手中信兄弟陳琥和先發二壘手統一7-ELEVEn獅吳桀睿，年輕好手的好表現受到青睞，扛下先發出賽的重任，期待以精采表現，回應球迷朋友的支持。除此之外，中信兄弟「恰恰」彭政閔的明星賽最後出賽宣言，更讓球迷朋友們覺得不捨。

2018中職紅白明星對抗賽總教練推薦名單，也於今（11）日總教練會議後公布。眾所矚目的選手中信兄弟林智勝，於5月31日重返一軍出賽，符合明星賽教練推薦出賽的資格。會議中，經過幾番的討論，昨（10）日擊出首轟的林智勝，以一壘手身份，獲得三商美邦明星白隊教練的推薦，得以延續連續15年入選明星賽的紀錄，並可望刷新生涯明星賽3支全壘打紀錄（2009、2015、2017），挑戰成為中職明星賽史上最多轟的打者。

而剛於9日先發出賽，中華職棒史上第7人完成九局完投完封勝無安打比賽的中信兄弟投手艾迪頓，教練考量近況極佳，也被推薦參加三商美邦明星白隊。中信兄弟三壘手王威晨，如願參與明星賽，更與曾連續12年明星賽出賽的父親「萬人迷」王光輝，寫下中職史上第一對父子皆參與明星賽的紀錄。

今年明星賽有許多年輕世代的球員入選24人名單，統一7-ELEVEn獅隊捕手陳重羽入選三商美邦明星白隊，Lamigo桃猿三壘手林立、富邦悍將二壘手陳品捷則推薦入選明星紅隊，加入明星賽初次登場的行列。

【註】林智勝生涯明星賽3支全壘打（2009、2015、2017）平紀錄。（原紀錄：李居明、鷹俠L.I、王光輝、林仲秋）

關鍵字林智勝恰恰中華職棒明星賽大師兄中信兄弟
馬刺傳出好消息　可愛終於痊癒了王建民談富邦任教　關鍵就是他

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan