中華職棒／林智勝開轟獲推薦　連15年入選明星賽

2018中職紅白明星賽對抗賽先發陣容於4日記者會出爐後充滿話題性。明星紅隊票最年輕票選先發捕手，Lamigo桃猿廖健富以出色的打擊實力，收買了球迷的心。同樣首次擔任明星賽先發游擊手的隊友林承飛、三商美邦明星白隊先發投手中信兄弟陳琥和先發二壘手統一7-ELEVEn獅吳桀睿，年輕好手的好表現受到青睞，扛下先發出賽的重任，期待以精采表現，回應球迷朋友的支持。除此之外，中信兄弟「恰恰」彭政閔的明星賽最後出賽宣言，更讓球迷朋友們覺得不捨。

2018中職紅白明星對抗賽總教練推薦名單，也於今（11）日總教練會議後公布。眾所矚目的選手中信兄弟林智勝，於5月31日重返一軍出賽，符合明星賽教練推薦出賽的資格。會議中，經過幾番的討論，昨（10）日擊出首轟的林智勝，以一壘手身份，獲得三商美邦明星白隊教練的推薦，得以延續連續15年入選明星賽的紀錄，並可望刷新生涯明星賽3支全壘打紀錄（2009、2015、2017），挑戰成為中職明星賽史上最多轟的打者。