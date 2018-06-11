Uber Eats在台推快閃廚房 瞄準泰韓料理

（中央社記者江明晏台北11日電）Uber Eats觀察大數據發現，台灣人最想吃卻苦無餐廳可外送的以泰式、韓式最顯著，今天宣布在台灣推出「快閃廚房」，首波15家，為北亞區率先推出的城市，希望提升訂單量。

根據餐飲產業發展調查報告指出，全球食品外送市場規模已達1100億美元，約新台幣3.3兆元，外送市場占整體餐飲市場的1%，但每年持續以3%的速率穩定成長，而線上外送成長率則為15%，預計2019年線上外送市場占比將超越50%，以亞太地區、拉丁美洲、中東市場發展潛力大。

Uber Eats台灣區總經理李佳穎今天分享，Uber瞄準外送餐飲商機，兩年前推出Uber Eats品牌，目前全球已在200個城市、30個國家發展，並攜手8萬個餐廳合作，在台灣的服務範圍則包含雙北、台中市、高雄市，雙北有超過3000家以上餐廳合作，加上台中、高雄則有5000家。