Uber Eats在台推快閃廚房 瞄準泰韓料理

（中央社記者江明晏台北11日電）Uber Eats觀察大數據發現，台灣人最想吃卻苦無餐廳可外送的以泰式、韓式最顯著，今天宣布在台灣推出「快閃廚房」，首波15家，為北亞區率先推出的城市，希望提升訂單量。
根據餐飲產業發展調查報告指出，全球食品外送市場規模已達1100億美元，約新台幣3.3兆元，外送市場占整體餐飲市場的1%，但每年持續以3%的速率穩定成長，而線上外送成長率則為15%，預計2019年線上外送市場占比將超越50%，以亞太地區、拉丁美洲、中東市場發展潛力大。
Uber Eats台灣區總經理李佳穎今天分享，Uber瞄準外送餐飲商機，兩年前推出Uber Eats品牌，目前全球已在200個城市、30個國家發展，並攜手8萬個餐廳合作，在台灣的服務範圍則包含雙北、台中市、高雄市，雙北有超過3000家以上餐廳合作，加上台中、高雄則有5000家。
Uber Eats今天宣布在台灣推出「快閃廚房」，首波15家，為北亞區率先推出的城市，李佳穎指出，「快閃廚房」是一種創新的合作模式，基於用戶大數據產生的商業智慧，透過分析平台用戶的消費習慣，找到外送市場和消費者需求的供需缺口。「快閃廚房」合作餐廳可不增加營運成本，運用原有的廚房設備和廚師人力，針對外送潛力市場研發新餐點與開發新的餐飲虛擬品牌。
李佳穎指出，在澳洲已經推出300個快閃廚房，舉例來說，澳洲某家餐廳把單一菜色創新成虛擬品牌，就創造70%的銷售成長成績。
而觀察Uber Eats，在台北美食外送的「蛋黃區」包含大安、中山、信義區，透過大數據發現，台灣人最想吃但卻苦無餐廳可外送的以泰式、韓式最為顯著，其次還有港式和新加坡式。
李佳穎說，台灣市場的線上外送占比已接近50%，台灣算是線上外送的新興市場，成長率比全球更快，Uber Eats希望透過快閃廚房提升訂單量，加上世足賽即將開打，觀賽時間較晚，預估晚間時段會看到訂單成長，目前Uber Eats在台灣餐飲市場占比仍非常小，還有非常大的成長空間，未來也將增加其他城市，但時間點還要繼續觀察。（編輯：郭萍英）1070611