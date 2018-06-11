金正恩向陸借飛機 環時：彰顯中國影響力

報導說，金正恩不僅搭乘中國專機，而且整個飛行過程大部分都安排在中國領空，以最大程度減少事故和意外發生的可能。

環球時報10日刊出的社評及11日的報導，都提及金正恩向中國商借飛機一事。環時報導，中國國航作為中國最大航空公司，擁有超過600架客機，通航全球超過185個城市，無論是飛機安全度還是機組人員飛行經驗，都比北韓「蒼鷹一號」都要先進很多。

（中央社台北11日電）北韓最高領導人金正恩10日搭乘中國國航飛機前往新加坡，與美國總統川普舉行「川金會」，立場強硬的官媒環球時報稱，中國此舉展示未來中國絕不放棄在朝鮮半島發揮影響力的意志。

環時稱，有分析認為，中國此次為金正恩出席川金會提供各種便利和禮遇，展示對北韓的全力支持，也彰顯未來中國絕不放棄在朝鮮半島發揮影響力的意志。

環時10日的社評則稱，中國對北韓邁向世界發揮了不可替代的作用，在北韓迫切需要對外開放的信心和經驗時，北京都提供了關鍵的幫助。中國也是幫助川金會克服各種變數，得以最終舉行的主要推動者。

社評認為，「一段時間以來美韓輿論中存在『中國暗中阻撓金特會（川金會）』的不實猜測，不能不說這是很小家子氣的揣度」。

環時說，中國希望半島和平穩定，這一態度不僅眾人皆知，「而且相當可信」。川金會有利於半島和平，中國對此扮演建設性角色具有戰略上的既定性。（編輯：翟思嘉/林克倫）1070611