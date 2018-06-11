NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈獲建仔親身指導　彭世杰受寵若驚防豪雨　災害緊急應變小組三級開設8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

金正恩向陸借飛機 環時：彰顯中國影響力

中央社2018/06/11 15:13
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北11日電）北韓最高領導人金正恩10日搭乘中國國航飛機前往新加坡，與美國總統川普舉行「川金會」，立場強硬的官媒環球時報稱，中國此舉展示未來中國絕不放棄在朝鮮半島發揮影響力的意志。

環球時報10日刊出的社評及11日的報導，都提及金正恩向中國商借飛機一事。環時報導，中國國航作為中國最大航空公司，擁有超過600架客機，通航全球超過185個城市，無論是飛機安全度還是機組人員飛行經驗，都比北韓「蒼鷹一號」都要先進很多。

報導說，金正恩不僅搭乘中國專機，而且整個飛行過程大部分都安排在中國領空，以最大程度減少事故和意外發生的可能。

環時稱，有分析認為，中國此次為金正恩出席川金會提供各種便利和禮遇，展示對北韓的全力支持，也彰顯未來中國絕不放棄在朝鮮半島發揮影響力的意志。

環時10日的社評則稱，中國對北韓邁向世界發揮了不可替代的作用，在北韓迫切需要對外開放的信心和經驗時，北京都提供了關鍵的幫助。中國也是幫助川金會克服各種變數，得以最終舉行的主要推動者。

社評認為，「一段時間以來美韓輿論中存在『中國暗中阻撓金特會（川金會）』的不實猜測，不能不說這是很小家子氣的揣度」。

環時說，中國希望半島和平穩定，這一態度不僅眾人皆知，「而且相當可信」。川金會有利於半島和平，中國對此扮演建設性角色具有戰略上的既定性。（編輯：翟思嘉/林克倫）1070611

海外韓僑看川金會 兩韓統一...公司法擬放寬實質受益人申報...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan