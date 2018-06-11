海外韓僑看川金會 兩韓統一試探性第一步

金成柱在新莫爾登（New Malden）一家異議分子主持報紙的辦公室，透過口譯告訴法新社記者：「我在這裡的朋友大多是北韓人。」

但當他在倫敦西南區的韓國人社區成家立業時，卻碰上他不遠千里來到英國想要逃避的社會階層化問題。

川金會：美國北韓過招（中央社倫敦11日綜合外電報導）隨著美國總統川普和北韓領導人金正恩在新加坡的歷史性峰會明天即將登場，海外的南北韓僑民不禁好奇這是否為兩韓最終統一的試探性第一步。

曾任電工的金成柱說，在和南韓人聊天時，多半講的是高球或新莫爾登，但在聊到生活經驗時，雙方南轅北轍，難以理解對方。

這個倫敦西南區安靜的一隅，提供一個罕見的機會，得以一窺南北韓人在分離60年後，試圖統一時，內心五味雜陳的心情。

當地另一名流亡人士崔中和（Choi Joong Wha，音譯）說：「我們是不同的社群。」

他說：「人家告訴我們，這是小型的統一實驗，我們已經實驗很多年，互邀彼此參加活動、發表演說。這完全行不通。」

剛開始因大使館遷到這附近，後來加上三星集團前英國總部的關係，南韓人紛紛在此落腳，新莫爾登區約有1萬2000名南韓人。過去10年來，這裡聚集了多達700名北韓流亡人士，是世界最大的北韓社區之一。

當地議員河載承（Ha Jaesung）說：「對於生活在一起的南北韓人來說，新莫爾登是世界上一個獨特的地區。」

「（兩者）之間存在看不見的鴻溝，我們當中有很大的不同，即使我們現在說話的方式。」

他坦承，他在小孩學校親師會中第一次遇到北韓人時，深感害怕。「我們被教導北韓人士很可怕。」

他說，當他知道對方其實很多方面和他很像時，他也很震驚。

這裡的南北韓僑民對川金會的反應大不同，南韓僑民樂觀看待。來自北韓的崔中和則說：「北韓人沒這麼興奮，這不是北韓政權第一次試圖達成協議。」

崔中和也對北韓持續侵犯人權，卻未受重視，感到遺憾

不過，新莫爾登區南北韓社群間已經漸漸融合，搭起彼此間的橋梁。

在當地一個長青族群中心，約有15名北韓人加入南韓人，一同參與傳統舞蹈歌唱和烹飪活動。

長青中心會長宋華（Sun Hwa）說：「我們終於能融洽相處、一家親。」

一名擔心北韓親友遭報復而要求匿名的北韓僑民表示：「剛開始很不容易，尤其是語言隔閡和環境競爭。」她和女兒10年前因為大飢荒逃離北韓。

她說，長青中心的人際關係已經融洽到，她連誰來自北韓，誰來自南韓，都不記得。

她說：「我們當然希望峰會進行順利，（南北韓）能統一。我們是同一族群，說著相同的語言、流著相同的血液。」（譯者：劉淑琴/核稿：鄭詩韻）1070611