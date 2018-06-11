替丁守中輔選　張善政嘆民進黨再執政台灣就「沒氣了」

日前傳出前行政院長張善政將出任國民黨台北市長參選人丁守中競選總部主委，張善政今(11)日表示，他基本上答應丁守中，但仍須尊重丁的安排；張善政認為，現在台灣的問題不在台北市而是在總統府，如果再讓民進黨執政四年台灣就「沒氣了」。

張善政說，丁的確是有來找過他談論擔任主委的意願，瞭解後他基本上是有答應丁，但決定權仍在丁手上，一切還是需要尊重丁守中的安排。

張善政說，丁守中去年就問他參選台北市長意願，當時他從一開始就說沒有意願。丁守中追問若自己參選台北市長張是否會願意支持？張善政覺得丁守中最大心願就是當一個好市長，所以決定答應幫忙。