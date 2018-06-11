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政治

替丁守中輔選　張善政嘆民進黨再執政台灣就「沒氣了」

記者戴祺修／台北報導2018/06/11 15:25
▲去年11月丁守中宣布參選台北市長時，張善政選擇力挺丁守中。（圖／NOWnews資料照）
▲去年11月丁守中宣布參選台北市長時，張善政選擇力挺丁守中。（圖／NOWnews資料照）

日前傳出前行政院長張善政將出任國民黨台北市長參選人丁守中競選總部主委，張善政今(11)日表示，他基本上答應丁守中，但仍須尊重丁的安排；張善政認為，現在台灣的問題不在台北市而是在總統府，如果再讓民進黨執政四年台灣就「沒氣了」。

張善政說，丁的確是有來找過他談論擔任主委的意願，瞭解後他基本上是有答應丁，但決定權仍在丁手上，一切還是需要尊重丁守中的安排。

張善政說，丁守中去年就問他參選台北市長意願，當時他從一開始就說沒有意願。丁守中追問若自己參選台北市長張是否會願意支持？張善政覺得丁守中最大心願就是當一個好市長，所以決定答應幫忙。

張善政說，之前很多人叫他參選台北市長，但他認為現在台灣的問題不在台北市而是在總統府，如果再讓民進黨執政四年台灣就沒氣了，所以他希望總統蔡英文或閣揆賴清德，如果還想連任許多事情都需要轉變。

至於外界關心張善政是否會參選2020年總統？張善政說，他在外面遇到很多人，都叫他出來選總統，這代表民眾對政府失望，「小英政府真的要加把勁」；不過張善政認為，現在講選總統太早了，因為年底的縣市長選舉都還沒投票，談選總統還不是一件成熟的事情。

張善政也說，他輔選行程快開始了，不論是縣市長、議員都有，也幾乎和六都候選人接觸過。

關鍵字丁守中張善政台北市長選舉蔡英文賴清德
小英：我是國軍靠山　優化年金制度

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