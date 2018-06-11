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〈川金會前瞻〉川金會使散戶重拾信心 南韓股市上揚

鉅亨網2018/06/11 15:20
鉅亨網 / NOWnews
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美國總統川普與北韓領導人金正恩將於 6 月 12 日上午 9 點在新加坡進行會面，預計將改善南北韓之間的緊張關係，增加合作項目，散戶投資開始進軍較具風險資產，南韓股市 KOSPI 指數走升，韓元兌美元變動不大，韓債殖利率微幅上揚。

兩韓關係改善，吸引投資者重回韓國股市，當中以散戶成長數最多，韓國金融投資協會 (KOFIA) 數據顯示，截至上週四 (7 日)，進行股市交易的帳戶數達到 2611 萬，比起去年底的 2477 萬上升 5.4%，該數字在今年持續穩定增加。

川普和金正恩的歷史性會面，預期會使北韓願放棄核武以換取減輕的經濟制裁，並促進南北韓的互動，因此帶動南韓股市，截至 11 日下午 3 點，KOSPI 指數在上升 18.75 點至 2470.05 點，該指示今年迄今下滑 0.6%，但在過去 30 天則上漲 0.91%。

韓國
韓國 KOSPI 指數走勢

南韓證交所分析指出，韓國企業受惠於南北韓關係改善，兩韓之間合作項目可能增加，現代集團籌備重啟兩韓經濟計畫，股市所獲得的利多最為明顯，現代水泥 11 日飆漲 29.86% 至 80900 韓元，現代電梯上揚 6.44% 至 124000 韓元。

兩韓合作項目預期增加
兩韓合作項目預期增加，現代水泥飆漲 29.86%

MSCI 亞洲 (除日本) 指數上漲 0.31% 至 724.38 點。因散戶進入股市，韓債價格略微下滑，3 年期韓國國債殖利率 3.5 個基點至 2.229%。

3年期韓債殖利率走勢(資料來源:investing.com)
3 年期韓債殖利率走勢 (資料來源: investing.com)

匯率方面，目前影響尚不明顯，美元兌韓元小升 0.01%，報 1 美元兌 1075 韓元，但韓元在今年 2 月 6 日跌至 1098.4 低點後，已開始反彈。

美元兌韓元走勢(資料來源:investing.com)
美元兌韓元走勢 (資料來源: investing.com)
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