NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈獲建仔親身指導　彭世杰受寵若驚防豪雨　災害緊急應變小組三級開設8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

陳瑀希私下學拳擊　閨密男友偷吃她竟......

記者吳維書／台北報導2018/06/11 15:36
▲陳瑀希談到愛犬，最捨不得牠生病。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.17）
▲陳瑀希談到愛犬，最捨不得牠生病。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.17）

藝人陳瑀希前陣子在微電影《記得，最強的自己》演出上班族跟高中生，她接受《NOWnews今日新聞》獨家採訪時，談到該部微電影劇情，提及自己如果可以回到過去，希望不要養狗，「我覺得生病過程是很痛苦的事情，牠小時候很健康，到了一定年紀，卻會慢慢生病。」她透露這幾個月自己私下有在練拳擊，第一次打整隻手都瘀青，但她仍樂在其中，覺得很帥氣。

如果能回到過去，陳瑀希表示最想改變這件事，「最想回到過去改變的事情是我不想養狗。因為從小開始養狗，你會覺得牠好像永遠不會長大，如同媽媽帶小孩一樣，再這麼大，就覺得是一個小孩。」談到愛犬近日病況，她眼眶泛淚，「狗狗可能活15到20年，牠慢慢從1歲長到7歲，已經快過一半年紀了，我越來越擔心，尤其最近牠開始生病，都是很大的病，還有生命危險，忍不住想，如果有一天我沒有牠怎麼辦。」


▲陳瑀希身材火辣，透露有在學拳擊。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.17）

陳瑀希坦承看狗狗變老的過程，「很痛苦，牠慢慢生病給你看，從咳嗽開始，發現牠肚子越來越大，去草地玩結果感染，肚子變超大，開刀後發現，乳頭旁邊竟然有3顆惡性腫瘤，子宮得全部拿掉，不能吃藥，刀是很大的。」她提及在診間跟媽媽聽到愛犬的病況，忍不住淚如雨下，「現在狗狗在我身邊，不管牠生老病死、開心、難受，我一定會全心全力照顧牠，很珍惜跟牠相處的每個時刻，希望牠一定要健健康康的。」

陳瑀希雖然外表柔弱，但有趣的是，她非常希望可以挑戰女超人這類型的角色，「武打我願意，不怕受傷，我自己有在健身、學拳擊，拳擊真的是個很棒的運動！因為平常工作壓力大，你要在意很多人的評論，不管是家人、朋友或網友，那壓力是很難解決的，但是學拳擊，我覺得比健身更容易發洩。」她透露自己學了幾個月，一開始因為看男生朋友打好像很厲害，自己第一天打可能因施力失當，雖然有帶繃帶跟手套，但手整個大瘀青，「力道沒弄好還是會受傷，腳踝跟腳趾也可能扭到。」但她依然很喜歡。


▲陳瑀希自爆正義感十足。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.17）

她還透露自己其實是個很有正義感的女生，「我沒辦法接受身邊朋友受到傷害，例如朋友被劈腿，那壞男人還跟小三牽手出現在同一個工作的地方，我看到就很生氣，真的很想衝過去打他們，但你不能動手，只能告訴朋友，你只是把一個爛人送給一個爛女生而已，這沒什麼。」想到那情境，她仍覺得生氣。

關鍵字陳瑀希正義感拳擊狗狗
男星帥兒自曝上學帶劇本炫耀躲逃稅風坡　范冰冰百億財產移美國

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan