陳瑀希私下學拳擊　閨密男友偷吃她竟......

如果能回到過去，陳瑀希表示最想改變這件事，「最想回到過去改變的事情是我不想養狗。因為從小開始養狗，你會覺得牠好像永遠不會長大，如同媽媽帶小孩一樣，再這麼大，就覺得是一個小孩。」談到愛犬近日病況，她眼眶泛淚，「狗狗可能活15到20年，牠慢慢從1歲長到7歲，已經快過一半年紀了，我越來越擔心，尤其最近牠開始生病，都是很大的病，還有生命危險，忍不住想，如果有一天我沒有牠怎麼辦。」

藝人陳瑀希前陣子在微電影《記得，最強的自己》演出上班族跟高中生，她接受《NOWnews今日新聞》獨家採訪時，談到該部微電影劇情，提及自己如果可以回到過去，希望不要養狗，「我覺得生病過程是很痛苦的事情，牠小時候很健康，到了一定年紀，卻會慢慢生病。」她透露這幾個月自己私下有在練拳擊，第一次打整隻手都瘀青，但她仍樂在其中，覺得很帥氣。



▲陳瑀希身材火辣，透露有在學拳擊。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.17）

陳瑀希坦承看狗狗變老的過程，「很痛苦，牠慢慢生病給你看，從咳嗽開始，發現牠肚子越來越大，去草地玩結果感染，肚子變超大，開刀後發現，乳頭旁邊竟然有3顆惡性腫瘤，子宮得全部拿掉，不能吃藥，刀是很大的。」她提及在診間跟媽媽聽到愛犬的病況，忍不住淚如雨下，「現在狗狗在我身邊，不管牠生老病死、開心、難受，我一定會全心全力照顧牠，很珍惜跟牠相處的每個時刻，希望牠一定要健健康康的。」

陳瑀希雖然外表柔弱，但有趣的是，她非常希望可以挑戰女超人這類型的角色，「武打我願意，不怕受傷，我自己有在健身、學拳擊，拳擊真的是個很棒的運動！因為平常工作壓力大，你要在意很多人的評論，不管是家人、朋友或網友，那壓力是很難解決的，但是學拳擊，我覺得比健身更容易發洩。」她透露自己學了幾個月，一開始因為看男生朋友打好像很厲害，自己第一天打可能因施力失當，雖然有帶繃帶跟手套，但手整個大瘀青，「力道沒弄好還是會受傷，腳踝跟腳趾也可能扭到。」但她依然很喜歡。



▲陳瑀希自爆正義感十足。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.17）

她還透露自己其實是個很有正義感的女生，「我沒辦法接受身邊朋友受到傷害，例如朋友被劈腿，那壞男人還跟小三牽手出現在同一個工作的地方，我看到就很生氣，真的很想衝過去打他們，但你不能動手，只能告訴朋友，你只是把一個爛人送給一個爛女生而已，這沒什麼。」想到那情境，她仍覺得生氣。